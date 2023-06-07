Кто придумал "сидеть на дорожку"

Каждому из нас хотя бы раз в жизни приходилось "сидеть на дорожку". Обычно данный ритуал совершается перед отправлением в поездку. Считается, что, соблюдая его, человек ограждает себя от возможных неприятностей в пути и способствует тому, чтобы дорога была легкой и удачной.

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Несмотря на то, что "посидеть на дорожку" любят многие, мало кто знает о том, как возникла данная примета. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

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Согласно самой распространенной версии, примета появилась еще в давние времена, когда считалось, что в каждом доме живет домовой. Поверье гласит, что это мифическое существо не любит, когда хозяева уезжают надолго, и дом пустует. Люди опасались, что домовой может навлечь на них неприятности в пути, поэтому пытались обмануть его и вместе с тем задобрить.

Чтобы обмануть домового, наши предки присаживались перед дорогой на несколько минут. Таким образом, они хотели показать, что никуда не уезжают. Некоторые даже оставляли домовому подношения в виде молока и хлеба, чтобы он был снисходительнее.

Кроме того, существовало еще одно поверье: если хозяева решили посидеть перед дорогой, и в это время в доме что-то упало или разбилось – значит, поездку стоит отложить. В противном случае, она может принести несчастья.

Но и это еще не все. Довольно часто люди присаживались на стул перед путешествием для того, чтобы прочесть молитву на спокойную дорогу и благополучное возвращение обратно.

Некоторые люди и по сей день присаживаются на дорогу, памятуя о домовом, или просто для того, чтобы соблюсти привычной ритуал. Но многие используют данное время с пользой и пытаются вспомнить, все ли необходимые вещи взяли с собой.