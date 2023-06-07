Иванов день: что нельзя делать 7 июня

7 июня православные верующие вспоминают про обретение трижды утерянной святыни – головы Иоанна Предтечи или Иоанна Крестителя. Именно он провозгласил явление на Земле Сына Божьего и свидетельствовал сошествие Пресвятой Троицы в день Крещения.

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В народном календаре этот день именовали просто Ивановым или днем Ивана – Медвяные росы.

В этот день считалось хорошей приметой высаживать однолетние растения и утром умываться в реке. Также наши предки верили, что если 7 июня надеть светлые одежды, это убережет от болезней.

В этот день запрещалось проводить генеральную уборку дома, выметать мусор и мыть полы, чтобы не прогнать из дома благополучие,

ходить по утренней росе и топтать траву, дабы не навлечь на себя проблемы со здоровьем,

надевать темные вещи, черные головные уборы и обувь, – согласно поверьям, это так же грозит серьезными заболеваниями и плохим настроением в течение всего лета,

подолгу сидеть у забора, – в противном случае человека будет ждать расставание с близкими,

вести переговоры о повышении заработной платы или получении новой должности – 7 июня такие разговоры не приведут к успешному исходу,

посещать могилы умерших друзей и родственников на кладбище,

посещать парикмахерские и салоны красоты – любые косметические процедуры в Иванов день могут обернуться неприятностями.