Речь не о птице: откуда появилось выражение "гол как сокол"

Выражение "гол как сокол" обычно используют в отношении бедного человека, не имеющего ничего за душой, не просто необеспеченного, а находящегося фактически на грани нищеты.

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Многие думают, что речь в поговорке идет о птице сокол, однако ударение в таком случае необходимо было бы ставить на первый слог, а не на второй, как обычно оно ставится при использовании в речи этого фразеологизма. Да и по смыслу птица тут вовсе не причем.

Слово "сокол" с ударением на второй слог имеет другое значение. В старину наши предки так называли стенобитное оружие, выполненное из гладкого бревна, с которого были полностью спилены все ветки, и дополненного наконечниками из железа.

Есть еще одна версия формирования этой поговорки. В давние времена в народе существовало и схожее по произношению слово, так же подходящее по смыслу к пословице, – "сукол". Таким образом называли колья, которыми подпирали забор на дворе или плетеные ограждения. Когда их разбирали или переносили, из земли оставались видны лишь устаревшие и потемневшие от сырости колья (суколы).

Однако "гол как сокол" – лишь известная всем часть более длинной пословицы: "гол как сокол, да остер как топор (или как бритва)", что подчеркивало острый ум или дерзость при всей финансовой несостоятельности человека, в отношении которого употребляется эта идиома.

Владимир Иванович Даль в своем собрании пословиц и поговорок наряду с фразой "гол как сокол" упомянул еще и такие ее смысловые аналоги: "гол как перст", "гол как кол".

В народе так же немало пословиц, обозначающих бедность и нищенское положение, самые известные из них и схожие по смыслу: