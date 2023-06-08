Что нельзя делать 8 июня в Карпов день
8 июня православная церковь вспоминает последователя апостола Павла святого Карпа, который обратил множество язычников в христианскую веру. А в народе этот день получил название Карпа Карполова.
Рыбаки издавна считали, что в Карпов день будет богатый улов, а самого святого называли своим покровителем.
С днем Карпа Карполова связано много традиций и примет. О том, что нельзя делать в эту дату, и на что обратить особое внимание, читайте в материале «Рамблера».
Что нельзя делать 8 июня
- В этот день нельзя лениться, иначе весь год дела не будут спориться.
- Не стоит в Карпов день подметать пол: считалось, что можно вымести прочь свое счастье.
- Ни в коем случае нельзя ругаться с спорить с близкими и родными, иначе долгое время вас будут преследовать взаимные обиды.
- Необходимо отказаться от посадки и пересадки комнатных растений и рассады в огороде: саженцы не приживутся на новом месте и быстро завянут.
- В этот день наши предки не ели никакой рыбы, кроме карпа, считая, что иначе могут возникнуть проблемы со здоровьем.
- Нельзя ходить в грязной одежде и находиться в неприбранном доме: это чревато материальными трудностями.
Что можно делать 8 июня
- Приглашать в дом гостей: считалось, что гостеприимным хозяевам будет сопутствовать удача и в семью придет достаток.
- Сходить на рыбалку: наши предки верили, что в этот день улов будет хорошим, а приготовленные рыбные блюда поспособствуют укреплению материального положения в семье.
- Убрать в доме: наведение порядка в Карпов день, согласно верованиям, очистит жилище от негатива, избавит от бед и принесет мир и спокойствие.
- Провести день в спокойствии и хорошем настроении.
Народные приметы 8 июня
- Кукушка кукует — к жаркому лету.
- Кваканье лягушек предвещает дождь.
- Сильный ветер после долгого затишья сулит перемену погоды в худшую сторону.
- На хороший урожай овса указывает цветущая рябина, если же цветов на ней мало — следует готовиться к неурожаю.
- Большое количество комаров предвещает жаркие, но дождливые дни текущего месяца.
- Если в воздухе ощущается сырость — впереди ненастные дни.
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