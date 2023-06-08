Что нельзя делать 8 июня в Карпов день

8 июня православная церковь вспоминает последователя апостола Павла святого Карпа, который обратил множество язычников в христианскую веру. А в народе этот день получил название Карпа Карполова.

Рыбаки издавна считали, что в Карпов день будет богатый улов, а самого святого называли своим покровителем.

С днем Карпа Карполова связано много традиций и примет. О том, что нельзя делать в эту дату, и на что обратить особое внимание, читайте в материале «Рамблера».