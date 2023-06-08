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Что нельзя делать 8 июня в Карпов день

8 июня православная церковь вспоминает последователя апостола Павла святого Карпа, который обратил множество язычников в христианскую веру. А в народе этот день получил название Карпа Карполова.

Что нельзя делать 8 июня в Карпов день
© Unsplash

Рыбаки издавна считали, что в Карпов день будет богатый улов, а самого святого называли своим покровителем.

С днем Карпа Карполова связано много традиций и примет. О том, что нельзя делать в эту дату, и на что обратить особое внимание, читайте в материале «Рамблера».

Что нельзя делать 8 июня

  • В этот день нельзя лениться, иначе весь год дела не будут спориться.
  • Не стоит в Карпов день подметать пол: считалось, что можно вымести прочь свое счастье.
  • Ни в коем случае нельзя ругаться с спорить с близкими и родными, иначе долгое время вас будут преследовать взаимные обиды.
  • Необходимо отказаться от посадки и пересадки комнатных растений и рассады в огороде: саженцы не приживутся на новом месте и быстро завянут.
  • В этот день наши предки не ели никакой рыбы, кроме карпа, считая, что иначе могут возникнуть проблемы со здоровьем.
  • Нельзя ходить в грязной одежде и находиться в неприбранном доме: это чревато материальными трудностями.

Что можно делать 8 июня

  • Приглашать в дом гостей: считалось, что гостеприимным хозяевам будет сопутствовать удача и в семью придет достаток.
  • Сходить на рыбалку: наши предки верили, что в этот день улов будет хорошим, а приготовленные рыбные блюда поспособствуют укреплению материального положения в семье.
  • Убрать в доме: наведение порядка в Карпов день, согласно верованиям, очистит жилище от негатива, избавит от бед и принесет мир и спокойствие.
  • Провести день в спокойствии и хорошем настроении.

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Народные приметы 8 июня

  • Кукушка кукует — к жаркому лету.
  • Кваканье лягушек предвещает дождь.
  • Сильный ветер после долгого затишья сулит перемену погоды в худшую сторону.
  • На хороший урожай овса указывает цветущая рябина, если же цветов на ней мало — следует готовиться к неурожаю.
  • Большое количество комаров предвещает жаркие, но дождливые дни текущего месяца.
  • Если в воздухе ощущается сырость — впереди ненастные дни.
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