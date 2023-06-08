Как появилось выражение «зарыть талант в землю»

Выражение «зарыть талант в землю» в современном мире мы привыкли употреблять, отмечая тот факт, что человек не воспользовался своими возможностями, данными природой. Если вы великолепно танцуете, поете или рисуете, но вместо того, чтобы обратить свой талант в дело всей жизни, просиживаете, например, в кресле бухгалтера, значит, вы этот самый талант зарываете в землю.

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Но мало кому известно, что изначально талант можно было зарыть в прямом смысле этого слова. И выражение «зарыть талант в землю» имело самое что ни на есть прямое значение.

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О том, как появилась эта фраза, и о каком таланте шла речь, читайте в материале «Рамблера».

Слово «талант» в привычном нам всем значении «одаренность» произошло от греческого «talanton», означавшего ценный предмет, а точнее, самую крупную денежную и весовую единицу, которая была в ходу в Древней Греции, Персии и Вавилоне. Так, например, во времена Александра Македонского одному таланту соответствовало 25,9 килограмма серебра. Становится понятно, почему талант можно было в прямом смысле зарыть в землю, правда?

Но история выражения на самом деле на этом не заканчивается. Она уходит своими корнями к евангельской притче о трех рабах, которым хозяин отдал на хранение свои таланты. Двое дальновидных рабов смекнули, что на этом можно хорошо преуспеть и отдали полученные таланты другим людям под хорошие проценты. А третий решил просто зарыть талант в землю, посчитав, что так ценная вещь точно останется в сохранности.

Когда хозяин вернулся и потребовал свои таланты назад, двое рабов, сумевших их умножить в два раза, удостоились похвалы и вознаграждения. А третий был назван лентяем и получил лишь выговор.