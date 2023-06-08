Почему в метро Нью-Йорка не воруют лампочки

Нью-йоркский метрополитен смело можно назвать лидером по количеству станций и линий среди самых известных метрополитенов мира. Но при этом по множеству других показателей он, определенно, уступает своим подземным «собратьям».

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Какие основные проблемы есть у «подземки» Нью-Йорка, и как необычным образом удалось решить одну из них, читайте в материале «Рамблера».

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Очень часто от жителей и гостей города можно услышать жалобы на грязь в нью-йоркском метро. Казалось бы, разве так трудно поддерживать чистоту на станциях и в вагонах? Оказывается, да, довольно трудно. Дело в том, что метро в Нью-Йорке работает 24 часа в сутки, при таком режиме проводить полноценную уборку не так уж и просто. Решить эту проблему пытаются, но получается это, прямо скажем, не слишком хорошо.

Но гораздо большее беспокойство и озабоченность у людей вызывает даже не мусор на станциях и их плачевное состояние в целом (ремонт проводить сложно по той же причине, что и уборку), а задержками в движении. Поезда могут опаздывать (иногда на десятки минут) и даже не останавливаться на станциях. Решение этой проблемы тесно связано с решением первой. Без уменьшения пассажиропотока и обновления оборудования проблемы с составами решить не получится.

Зато надо отдать должное смекалке создателей самих вагонов. Они практически гениально решили вопрос с возможной кражей лампочек. Чтобы у пассажиров не возникало соблазна выкрутить лампочку и унести домой, был придуман хитрый ход. Для лампочек, которые размещают в вагонах нью-йоркского метро, был сделан нестандартный цоколь: с резьбой против часовой стрелки. Смысл выкручивать лампочку в вагоне пропадает: у себя дома ее использовать не получится, поскольку вставить ее в обычный разъем не выйдет, ведь на обычных цоколях резьба сделана по часовой стрелке.