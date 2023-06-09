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Федорин день: что нельзя делать 9 июня

9 июня в народе отмечают Федорин день. Православные верующие сегодня чтут память мученицы Феодоры.

Федорин день: что нельзя делать 9 июня
© Unsplash

Феодора жила в Александрии в III-IV веках. Девушка приняла обет безбрачия, из-за чего язычники сначала бросили ее в темницу, а затем отправили в публичный дом. Феодору спас воин Дидим, но вскоре народ казнил и его вместе с девушкой.

Подробнее о том, что нельзя делать в Федорин день, а к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".

Что нельзя делать 9 июня

К сегодняшнему дню относится поговорка: "На Федору не выноси из избы сору". Считается, что сегодня нельзя выносить мусор из дома, чтобы не обидеть домового и не навлечь беду.

9 июня запрещено выяснять отношения, иначе можно разругаться на всю жизнь. В народе считается, что "Федора – колючая на язык". Она приходит туда, где ссорятся люди, а потом разносит подробности по всей округе.

Сегодня запрещено стирать детские вещи, а затем вывешивать их на улицу. Иначе к ребенку могут подкрасться нечистые духи.

Кроме того, сегодня нельзя зажигать свечи, разводить костры и топить печь – это приведет к пожару.

9 июня не рекомендуется делать обереги, талисманы, амулеты. Наши предки верили, что темные силы часто прячутся в разных предметах и даже в оберегах. Если носить такое украшение, оно будет не оберегать, а напротив, вредить.

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Приметы

Если душно на рассвете, скоро начнется дождь.

Ненастная погода 9 июня предрекает дождливую осень. Если вороны раскричались, это также к непогоде.

Грачи много времени проводят в траве – к дождю. Если в солнечный день дятел сильно стучит, это тоже сулит дождливую погоду.

Много цвета на рябине – к хорошему урожаю овса.

Если утром много росы, будет солнечная погода.

Вода в реке будто почернела – грядет гроза.

Сон с 8 на 9 июня не может быть пустым, скорее всего, он что-то предсказывает. Будьте внимательны к сновидениям.

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