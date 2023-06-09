Федорин день: что нельзя делать 9 июня
9 июня в народе отмечают Федорин день. Православные верующие сегодня чтут память мученицы Феодоры.
Феодора жила в Александрии в III-IV веках. Девушка приняла обет безбрачия, из-за чего язычники сначала бросили ее в темницу, а затем отправили в публичный дом. Феодору спас воин Дидим, но вскоре народ казнил и его вместе с девушкой.
Подробнее о том, что нельзя делать в Федорин день, а к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".
Что нельзя делать 9 июня
К сегодняшнему дню относится поговорка: "На Федору не выноси из избы сору". Считается, что сегодня нельзя выносить мусор из дома, чтобы не обидеть домового и не навлечь беду.
9 июня запрещено выяснять отношения, иначе можно разругаться на всю жизнь. В народе считается, что "Федора – колючая на язык". Она приходит туда, где ссорятся люди, а потом разносит подробности по всей округе.
Сегодня запрещено стирать детские вещи, а затем вывешивать их на улицу. Иначе к ребенку могут подкрасться нечистые духи.
Кроме того, сегодня нельзя зажигать свечи, разводить костры и топить печь – это приведет к пожару.
9 июня не рекомендуется делать обереги, талисманы, амулеты. Наши предки верили, что темные силы часто прячутся в разных предметах и даже в оберегах. Если носить такое украшение, оно будет не оберегать, а напротив, вредить.
Приметы
Если душно на рассвете, скоро начнется дождь.
Ненастная погода 9 июня предрекает дождливую осень. Если вороны раскричались, это также к непогоде.
Грачи много времени проводят в траве – к дождю. Если в солнечный день дятел сильно стучит, это тоже сулит дождливую погоду.
Много цвета на рябине – к хорошему урожаю овса.
Если утром много росы, будет солнечная погода.
Вода в реке будто почернела – грядет гроза.
Сон с 8 на 9 июня не может быть пустым, скорее всего, он что-то предсказывает. Будьте внимательны к сновидениям.