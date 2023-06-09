Россияне назвали самых важных писателей
В честь наступающего Дня России пользователи книжного сервиса «Литрес» поучаствовали в опросе, где назвали любимых классиков и отметили важность их произведений для страны.
Тремя любимыми классиками участников опроса стали Александр Пушкин, Михаил Булгаков и Федор Достоевский. По словам шеф-редактора «Литрес» Екатерины Писаревой, в том, что на первом месте оказался Александр Сергеевич, нет ничего удивительного.
«Без Пушкина действительно сложно представить русскую словесность», — считает Писарева.
В десятку писателей, чье творчество вызывает гордость у россиян, также попали Сергей Есенин (59%), Николай Гоголь (57%), Михаил Лермонтов (56%), Анна Ахматова (50%) и Корней Чуковский (46%).
Кроме того, 96% опрошенных уверены, что произведения отечественных классиков помогают людям понять свою культуру, узнать историю страны и постичь душу русского человека.
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