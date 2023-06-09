Россияне назвали самых важных писателей

В честь наступающего Дня России пользователи книжного сервиса «Литрес» поучаствовали в опросе, где назвали любимых классиков и отметили важность их произведений для страны.

Тремя любимыми классиками участников опроса стали Александр Пушкин, Михаил Булгаков и Федор Достоевский. По словам шеф-редактора «Литрес» Екатерины Писаревой, в том, что на первом месте оказался Александр Сергеевич, нет ничего удивительного.

«Без Пушкина действительно сложно представить русскую словесность», — считает Писарева.