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Зачем аллигаторы едят камни

Природа и ее обитатели таят в себе немало удивительных загадок. Мудрые совы, например, могут мгновенно поворачивать голову на 180 градусов, бурые медведи – отсыпаться в лесу в течение полугода, а элегантный и ненасытный гепард – развивать скорость чуть ли не до 90 км/ч. Продолжать список можно бесконечно: живых существ и подвидов огромное количество, а вместе с тем – их уникальных способностей и необычных привычек.

Зачем аллигаторы едят камни
© Unsplash

Что вы знаете, например, о крокодилах и аллигаторах? Эти огромные и молниеносные хищники, обитающие в водоемах, могут похвастаться своими хитростями. Особый интерес вызывает своеобразный деликатес, которым пресмыкающиеся любят себя побаловать.

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О том, на какие ухищрения идут животные и ради чего они это делает, – в материале "Рамблера".

Крокодилы и аллигаторы практикуют так называемую… литофагию (от греческих слов λίθος – "камень” и φᾰγω – "поедать"). Учеными выдвигались самые разные гипотезы, например, что эти пресмыкающиеся с помощью столь твердых объектов перемалывают поглощенную пищу, получают полезные минералы или же просто проглатывают их совершенно случайно, когда нападают на извивающуюся добычу.

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Однако исследователи решили изучить еще одну популярную версию: крокодилы и аллигаторы употребляют камни, чтобы увеличить время своего пребывания под водой. Так, в ходе проведенного в 2019-ом году эксперимента ученые выяснили, что, съедая небольшие кусочки гранита, полуводные хищники прибавляли в весе около 2,5%. А прежде чем камни были проглочены, исследователи измерили, сколько времени животным удается находиться под водой. После гравийной трапезы оно значительно увеличилось, а некоторые испытуемые даже удвоили свой личный рекорд.

В этой связи был сделан вывод о том, что камни используется крокодилами и аллигаторами в качестве балласта. Благодаря их поеданию животным в том числе легче противостоять волнам и бороться с придонным течением. В то же время хищники могут сделать большой вдох перед погружением, и их искусственно увеличенному весу будут противодействовать наполненные воздухом легкие.

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