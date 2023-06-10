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В Нидерландах создали огромную копию известной картины

В музее Маурицхейс в Гааге была создана четырехметровая копия картины Яна Вермеера «Девушка с жемчужной сережкой» с помощью 3D-принтера. Об этом пишет испанское агентство EFE.

В Нидерландах создали огромную копию известной картины
© "Девушка с жемчужной сережкой", Ян Вермеер

Как сообщил хранитель музея Эбби Вандивер, это позволит посетителям не только увидеть полотно, но и почувствовать его текстуру. Задача проекта в том, чтобы показать, что происходило с полотном с течением времени и как оно создавалось.

Эта картина одна из самых известных в мире, но о ее истории данных мало. В частности, неизвестно, кто выступил заказчиком, кем была изображенная девушка и действительно ли жемчужная сережка в ее ухе. Тем не менее это не помешало картине стать мировым шедевром. Девушку с жемчужной сережкой часто называют северной или голландской Моной Лизой.

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