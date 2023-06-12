$82.64+0.5589.01+0.97

В Эквадоре женщина неожиданно "ожила" в гробу

Житель Эквадора Гилберт Балберан чуть не похоронил мать Беллу из-за ошибки врачей. Женщину положили в гроб, хотя она еще дышала, пишет El Universo.

В Эквадоре женщина неожиданно "ожила" в гробу
© Pxhere

Утром 9 июня Балберан отвез мать в больницу и через несколько часов узнал, что она умерла. Мужчине выдали свидетельство о смерти матери, и он начал организовывать похороны.

Покойницу поместили в гроб и закрыли на четыре с половиной часа. Когда открыли, чтобы переодеть, заметили, что она еще дышит. Скорая помощь отвезла женщину в реанимацию, ее подключили к кислороду. По словам врачей, сердце женщины стабильно, а когда доктор ущипнул ее, она отреагировала.

Звезда The Last of Us Педро Паскаль выбрал песню для своих похорон

Гилберт Балберан, по собственным словам, приходит в себя после случившегося. Он хочет, чтобы мама выздоровела и была рядом с ним, и надеется, что ее здоровье придет в норму.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как в Южной Корее научились общаться с умершими людьми.

Рамблер: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители