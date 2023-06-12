В Эквадоре женщина неожиданно "ожила" в гробу

Житель Эквадора Гилберт Балберан чуть не похоронил мать Беллу из-за ошибки врачей. Женщину положили в гроб, хотя она еще дышала, пишет El Universo.

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Утром 9 июня Балберан отвез мать в больницу и через несколько часов узнал, что она умерла. Мужчине выдали свидетельство о смерти матери, и он начал организовывать похороны.

Покойницу поместили в гроб и закрыли на четыре с половиной часа. Когда открыли, чтобы переодеть, заметили, что она еще дышит. Скорая помощь отвезла женщину в реанимацию, ее подключили к кислороду. По словам врачей, сердце женщины стабильно, а когда доктор ущипнул ее, она отреагировала.

Гилберт Балберан, по собственным словам, приходит в себя после случившегося. Он хочет, чтобы мама выздоровела и была рядом с ним, и надеется, что ее здоровье придет в норму.