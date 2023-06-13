У каких животных прямоугольные зрачки и почему они такие

Немногие знают об этом, но существуют животные, у которых зрачки далеки от идеальной круглой формы. Более того, они прямоугольные.

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И нет, это не аномалия, а вполне естественное состояние существ, которое позволяет им выживать. Подробнее о животных с прямоугольными зрачками и о том, зачем они им нужны – в материале "Рамблера".

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Зрачок – это отверстие в радужной оболочке глаза, через которое проходит свет перед тем, как попасть на сетчатку глаза. Многие убеждены в том, что зрачок может быть исключительно круглым, но это не так. Зрачок также бывает вертикальным, горизонтальным или в форме прямугольника. Вдобавок к этому, зрачок способен изменяться в размерах для того, чтобы регулировать количество улавливаемого глазом света.

Круглые зрачки, как правило, меньше прямоугольных. Благодаря этому обладатели круглых зрачков могут четко и точно видеть то, что находится перед ними. Но есть и свои минусы: зрение по бокам при этом ограничено. Таким образом, если бы у животных, которые ищут пищу на земле, были круглые зрачки, им потребовалось бы больше сил и времени на то, чтобы найти себе пропитание.

Именно поэтому у копытных, в частности, у коз и овец, прямоугольные зрачки. Козы – травоядные животные, и прямоугольные зрачки позволяют им при помощи зрения охватывать большую территорию и эффективнее искать еду.

Благодаря прямоугольным зрачкам козы и овцы хорошо видят в горизонтальной плоскости. Это помогает им не только искать пропитание, но и быстро выявлять потенциальную опасность с боков. За счет своего зрения они могут вмиг распознать угрозу и убежать, если вдруг в стаде появится хищник.

Но и это еще не все. Прямоугольные зрачки позволяют эффективнее захватывать свет с разных направлений, а это весьма полезно для животных, которые живут на открытой местности.