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Фразы, которые мы привыкли заканчивать неправильно

Мы любим использовать в речи крылатые выражения — как минимум это выглядит эффектно. Однако так сложилось, что чаще всего нас знакомят с неполными вариантами этих фраз.

Фразы, которые мы привыкли заканчивать неправильно
© Unsplash

В своем материале «Рамблер» рассказывает, какие изречения мы обычно понимаем неправильно.

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«Любви все возрасты покорны»

Когда мы говорим эту фразу, то часто имеем в виду, что никакой возраст не может помешать настоящей любви. На самом деле это выражение употребляют совсем не в том контексте, в котором задумал автор.

За этой строчкой, которая пришла в нашу речь из романа Александра Пушкина «Евгений Онегин», следует красноречивое «но». Автор писал о том, что молодость — это лучшее время для того, чтобы испытать любой и страсть, но в «возрасте позднем и бесплодном» все эти чувства начинают угасать. Получается, по задумке Пушкина поддаться любви можно далеко не всегда.

«Век живи — век учись»

Многие учителя и родители любят приводить эту пословицу в пример, когда им нужно рассказать о важности образования. Часто ее авторство даже по ошибке приписывают Владимиру Ленину.

Однако этот афоризм имеет продолжение: «век живи — век учись тому, как следует жить». Он впервые появился в книге «Нравственные письма к Луцию», которую написал римский философ Луций Анней Сенека.

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«Истина в вине»

Эта фраза часто используется в шуточной форме, но на самом деле у нее тоже есть полный вариант. Звучит он следующим образом: «Истина в вине, а здоровье — в воде». Выражение придумал древнеримский писатель и создатель античной энциклопедии «Естественная история» Плиний Старший.

Истинное отношение автора к вину сложно назвать положительным. Более того, у Плиния Старшего есть даже более мрачная версия этого изречения: «Истина в вине не раз тонула».

«В здоровом теле здоровый дух»

Авторство этого изречения принадлежит римскому поэту-сатирику Дециму Юнию Ювеналу. Часто его трактуют ошибочно — будто бы физическое здоровье всегда ведет к душевному.

В оригинале фраза выглядит иначе: «Надо молить богов, чтоб дух здоровый был в теле здоровом». В этом выражении скрыта просьба, которая обращена к богам, помимо здорового тела заполучить еще и такую же душу.

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