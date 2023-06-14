Устинов день: что нельзя делать 14 июня

14 июня православные верующие вспоминает мучеников Иустина Философа, Харитона, Хариты, Евелписта, Иеракса, Пеона и Валериана. В народе этот день именуют Устиновым днем.

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Наши предки молились Святому Устину о счастливой жизни. Считалось, что он может помочь семьям: сделать так, чтобы мужья и жены не изменяли, меньше ссорились и чтобы в отношениях не было рукоприкладств.

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Чтобы в семье царило счастье, пары старались проводить сегодняшний вечер вместе.

Подробнее о том, что нельзя делать 14 июня, а к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".

Что нельзя делать 14 июня

14 июня запрещено городить огород, устанавливать забор и ремонтировать его. Считается, что это может привести к пожару.

Сегодня нельзя изготавливать обереги и амулеты. Такие изделия не защитят, а, напротив, принесут неприятности.

В Устинов день не стоит верить малознакомым мужчинам, особенно тем, которые красиво ухаживают, делают много комплиментов и всеми способами пытаются привлечь внимание. Сегодня велик шанс, что такие поклонники могут обмануть, соблазнить и бросить, поэтому с ними стоит проявлять осторожность.

Более того, сегодня нежелательно гулять и знакомиться с новыми людьми.

Расставаться также не рекомендуется. Это спровоцирует длительные переживания.

14 июня нельзя спать до обеда, лениться и бездельничать – иначе удача отвернется.

Сегодня не рекомендуется испытывать грусть, апатию, переживать без повода и тосковать. Чтобы в жизнь пришли счастье и благополучие, Устинов день нужно провести с улыбкой на лице и в радостном настроении.

Приметы

Много муравьев собралось вокруг муравейника – грядет хорошая погода. А вот если 14 июня резкий и сырой ветер, непогода затянется.

Также о дождливом дне свидетельствует утренняя радуга. Вечером пойдет дождь, если с утра бледное солнце.

Если вечером громко шумят лебеди, значит, сильный дождь будет завтра. Заметили бобров, которые работают всю ночь – это также к непогоде завтра.

Северо-западный ветер в Устинов день – к ухудшению погоды и сырому лету.