Что стало с участниками "самолетного дела"

Угнать самолет? Почему нет, если на кону ощущение свободы. В 1960-1980-е годы эмигрировать из Советского Союза было не так-то просто. Специального закона, регулирующего этот процесс, не было, а значит все упиралось только в волю конкретного человека, принимающего решение.

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"Рамблер" рассказывает, как рискнули участники "самолетного дела" и что с ними стало потом.

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Идея угнать самолет пришла в голову бывшему пилоту Марку Дымшицу, он занимался изучением иврита, и своими мыслями поделился с Гилелем Бутманом, руководителем подпольной ленинградской сионистской группы.

Идея угнать самолет показалась интересной, первоначально рассматривали самолет ТУ-124, на котором умещались около 50 пассажиров. Планировали, что на один рейс из Ленинграда в Мурманск выкупят билеты надежные люди, а дальше останется только захватить самолет, обезвредить экипаж и долететь до Швеции, где участники сдались бы властям, созвали пресс-конференцию и попросили бы разрешить им направиться в Израиль.

Далее приступили к проработке деталей, кому-то действительно говорили о планах захватить самолет, кому-то сообщали, что есть вероятность разрешить проблему с визой. но в итоге от этого плана было решено отказаться. Полсотни человек слишком много, и замысел мог быть раскрыт КГБ.

В итоге выбрали самолет Ан-2, который вылетает из Приозерска и следует в тот же Мурманск. Всего на борту должно было быть 16 человек. Экипаж из двоих человек планировали обезвредить еще на земле. Побег был назначен на 15 июня 1970 года. Перед самым вылетом стало известно, что КГБ уже знает о планах. Но от идеи решили не отказываться, а рискнуть. Риск не удался. Все были арестованы, допрошены на месте и направлены в СИЗО до суда, пока будет продолжаться следствие.

Дымшица и Кузнецова приговорили к расстрелу, остальные получили от четырех до пятнадцати лет заключения за измену родине и угон самолета.