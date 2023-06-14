Как Тургенев и Гончаров спорили из-за плагиата

Знаменитые классики Тургенев и Гончаров дружили друг с другом, но их взаимоотношения сошли на нет после неприятного инцидента с плагиатом. Гончаров обвинил Тургенева в том, что он украл его идеи для книг.

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Подробнее о том, как два знаменитых писателя рассорились из-за обвинений в плагиате, — в материале «Рамблера».

Две тезки — Тургенев и Гончаров — впервые встретились в гостях у литературного критика Виссариона Белинского. Вскоре это знакомство переросло в дружбу и взаимную переписку. У Ивана Тургенева не было близких друзей среди русских писателей, в основном он водил знакомство с чиновниками, например Милютиным и Головниным.

Так сложилось, что однажды Гончаров поделился с Тургеневым несколькими идеями для своих будущих романов. И каково же было удивление писателя, когда спустя время он обнаружил в «Дворянском гнезде», недавно вышедшей книге Тургенева, знакомые сюжетные повороты. А когда Тургенев издал еще и «Накануне», Гончаров не выдержал: написал, казалось бы, близкому другу письмо с обвинениями.

В этом письме Гончаров назвал Тургенева смелым артистом, который обладает единственной хорошей чертой — умением выслушивать чужие рассказы об их сочинениях. Безусловно, после всей этой ситуации в литературных кругах поползло множество слухов. Ситуация едва ли не привела к дуэли, но в итоге писатели сошлись на другом решении проблемы — «третейском суде». На нем другие литераторы должны были решить, заимствовал ли все-таки Тургенев фрагменты из романа Гончарова или нет.