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Как Тургенев и Гончаров спорили из-за плагиата

Знаменитые классики Тургенев и Гончаров дружили друг с другом, но их взаимоотношения сошли на нет после неприятного инцидента с плагиатом. Гончаров обвинил Тургенева в том, что он украл его идеи для книг.

Как Тургенев и Гончаров спорили из-за плагиата
© Unsplash

Подробнее о том, как два знаменитых писателя рассорились из-за обвинений в плагиате, — в материале «Рамблера».

Две тезки — Тургенев и Гончаров — впервые встретились в гостях у литературного критика Виссариона Белинского. Вскоре это знакомство переросло в дружбу и взаимную переписку. У Ивана Тургенева не было близких друзей среди русских писателей, в основном он водил знакомство с чиновниками, например Милютиным и Головниным.

Так сложилось, что однажды Гончаров поделился с Тургеневым несколькими идеями для своих будущих романов. И каково же было удивление писателя, когда спустя время он обнаружил в «Дворянском гнезде», недавно вышедшей книге Тургенева, знакомые сюжетные повороты. А когда Тургенев издал еще и «Накануне», Гончаров не выдержал: написал, казалось бы, близкому другу письмо с обвинениями.

В этом письме Гончаров назвал Тургенева смелым артистом, который обладает единственной хорошей чертой — умением выслушивать чужие рассказы об их сочинениях. Безусловно, после всей этой ситуации в литературных кругах поползло множество слухов. Ситуация едва ли не привела к дуэли, но в итоге писатели сошлись на другом решении проблемы — «третейском суде». На нем другие литераторы должны были решить, заимствовал ли все-таки Тургенев фрагменты из романа Гончарова или нет.

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В конечном итоге писатели опровергли наличие плагиата в произведениях Ивана Тургенева. «Судьи» даже пошутили, что романы, которые возникли на одной и той же русской почве, должны ненароком совпадать в мыслях и выражениях. После этого спора тезки-классики оборвали всякую связь, а этот конфликт Гончаров позже опишет в своей книге «Необыкновенная история».

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