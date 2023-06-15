Чем кафе отличается от ресторана

Принято считать, что кафе — это более дешевая версия ресторана. Это действительно так, но почему тогда "Макдональдс" считался рестораном?

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Рассказываем об истории появления кафе и рестораном и о том, чем они между собой различаются на самом деле, в материале "Рамблера".

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История кафе и ресторанов

"Кафе" произошло от французского "кофе". Но традиция распивать кофе за общим столом появилась на территории Османской империи. В XVI веке этот напиток стал очень популярен, поэтому стали появляться места, где интеллектуалы беседовали за чашечкой кофе и играли в настольные игры.

Первые рестораны начали открываться во Франции в XVIII веке. Француз по имени Матюрен Роз де Шантуазо основал место, где подавали макароны, мясные бульоны и другие "укрепляющие" организм блюда. Само слово "ресторан" произошло от латинского restauro, в переводе означающего "восстановить".

В чем различие

Кафе отличается от ресторана в первую очередь ассортиментом блюд. В ресторане это более сложные в приготовлении блюда, которые, как правило, проходят полный цикл производства, начиная от разделки, заканчивая термической обработкой и другими манипуляциями шеф-поваров. Туда приходят за гастрономическими впечатлениями. Кафе - это место, где можно быстро и недорого поесть.

Сервировка — неотъемлемая часть ресторанов. На столах есть скатерти и салфетки, а столовые приборы либо уже лежат, либо их приносит официант, как только гость заказывает. В кафе это необязательная составляющая. Салфетки могут быть бумажными, а не тканевыми, а приборы гости могут брать из общей поставки. Также в кафе, в отличие от ресторанов, может не быть печатного меню.

Однако различия между кафе и рестораном определяются не только блюдами и внешним видом заведения. В разных странах существуют свои правила и стандарты на этот счет. Так, в России эти понятия разграничиваются ГОСТами. Вот, как определяется кафе: "предприятие общественного питания по организации питания и (или без) отдыха потребителей с предоставлением ограниченного по сравнению с рестораном ассортимента продукции общественного питания, реализующее фирменные, заказные блюда, изделия и алкогольные и безалкогольные напитки".