День Петра Солнцеворота: что нельзя делать 25 июня

Православная церковь 25 июня чтит память святого Петра Афонского, который жил в VII веке. 53 года он провел в полном одиночестве, посвятив свою жизнь молитвам Богу.

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В народе Петра Афонского прозвали Петром Солнцеворотом, так как с 25 июня дни становились короче, а ночи — длиннее. На Руси говорили: "Солнцеворот вершит поворот". Еще Петра называли капустником, потому что на огородах высаживали последнюю рассаду капусты.

С этой датой связано большое количество примет и запретов. Что нельзя делать сегодня, согласно древним поверьям? Рассказываем в материале "Рамблера".

Запреты на 25 июня

Наши предки считали, что в день Петра Солнцеворота нельзя носить черную одежду, иначе солнце может обидеться и перестать освещать человеку путь.

Не стоит сегодня рано ложиться спать, чтобы задуманные планы обязательно реализовались. Лучше отходить ко сну после полуночи. Перед этим стоит вслух загадать желание. На Руси верили, что оно точно в таком случае исполнится.

Беременным женщинам 25 июня нельзя никому давать гладить свой живот. Поверья гласят, что ребенок может родиться слишком наивным и доверчивым. Запрещается также класть детей спать на чужие подушки. Наши предки были убеждены, что после этого им могут начать сниться кошмары.

День Петра Солнцеворота отлично подходит для похода на рыбалку — улов будет очень хорошим. После этого было принято готовить блюда из рыбы, особенно хорошая примета 25 июня — варить уху.

Приметы