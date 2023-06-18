Взрывающая мозг головоломка удивила пользователей соцсетей

Головокружительная оптическая иллюзия бросила вызов любителям головоломок. "Рамблер" покажет ее в материале.

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В соцсетях появилась хитрая оптическая иллюзия, которая проверяет периферийное зрение. Задача: найти на картинке все девять точек.

Картинка иллюстрирует несколько перекрещивающихся синих линий с девятью более темными синими точками, разбросанными повсюду.

Найти их оказалось совсем не просто — головоломка обманывает ваш мозг, заставляя его думать, что точки движутся по всей картинке, как если бы вы смотрели на движущееся изображение. Однако это совсем не так, и любое воспринимаемое движение — просто иллюзия.

Посмотрите, сможете ли вы найти все девять точек ниже:

Соцсети

Не волнуйтесь, если вы сами не видите все девять точек. Эта головоломка основана на том, что у людей относительно плохое периферийное зрение, то есть способность видеть вещи за пределами прямой линии зрения.

Сосредоточившись на этом конкретном изображении, вы, скорее всего, сможете увидеть только точки на одной и той же горизонтальной линии, а те, что выше или ниже, исчезнут прямо у вас на глазах.