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Кто на самом деле придумал селфи

В 2017 году Пэрис Хилтон заявила, что вместе с Бритни Спирс придумала селфи. Однако это не совсем так. Селфи и правда является популярным увлечением современности: ему даже посвящен праздник, который отмечают 21 июня. Но были люди, которые начали делать селфи намного раньше.

Кто на самом деле придумал селфи
© Unsplash

Подробнее о том, кто первым начал делать селфи и что им предшествовало, — в материале «Рамблера».

Считается, что селфи были вдохновлены традицией автопортретов, которая существовала в живописи. Самое интересное, что изображать самих себя художники не решались довольно долгое время. Раньше творца воспринимали как обычного ремесленника, который должен был оставаться в тени и не заострять внимание на своей индивидуальности.

Однако это изменила эпоха Возрождения, в особенности автопортреты нидерландского художника Рембрандта.

Rembrandt Harmenszoon van Rijn

Он нарисовал более 80 картин самого себя. Некоторые искусствоведы смело полагают, что Рембрандт был одержим собственной внешностью. А некоторые считают, что таким образом художник просто хотел сохранить воспоминания, а потому вел своеобразный «визуальный дневник».

А вот создателем первого селфи-снимка можно считать мужчину по имени Роберт Корнелиус. В 1839 году 30-летний американец, находясь в одиночестве, воспользовался самодельной камерой, чей объектив был сделан из стекла для оперного бинокля. Перед Робертом стояла непростая задача: оставаться неподвижным и смотреть вперед в течение 10-15 минут.

Robert Cornelius

Но в итоге снимок был готов. Более того, мужчину называют пионером фотографии и автором первого в истории реалистического снимка человека. Он был одним из первых, кто открыл частные фотоателье в США.

Что запрещено фотографировать в разных странах

В первое время селфи было хобби, которым занимались только аристократы. Один из первых автопортретов на свой Kodak Brownie в 1914 году сняла 13-летняя великая княжна Анастасия.

«Я сделала это фото, глядя на себя в зеркало. Было непросто, руки дрожали», — вот что о своем «селфи» писала княжна отцу.

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