Почему считается, что залетевшая в дом птица – к беде
Птица, залетевшая в дом – одна из тех примет, которые могут толковаться по-разному. Однако чаще всего люди сходятся во мнении, что пернатый в доме – не к добру. Согласно поверьям, такая птица может быть предвестником скорой смерти одного из обитателей дома.
Подробнее о том, как возникло это суеверие – в материале "Рамблера".
В древности люди были уверены: если птица залетела в дом, смерть уже поджидает кого-то из тех, кто этот дом населяет. Чтобы избежать гибели, люди немедленно ловили птицу, выпускали ее на волю, а сами не ночевали в этот день в доме.
Смысл приметы объясняется верованиями о загробной жизни. Так, во многих культурах люди были убеждены (а где-то верят по сей день), что птицы – это духи умерших людей. Подтверждением этого является тот факт, что в наскальной живописи нередко можно встретить рисунки птиц, которые вылетают из тел умерших.
А в Древней Греции люди были убеждены в том, что птицы способны свободно перемещаться между мирами – сегодня они могут быть в земном мире, а завтра отправиться в подземное царство Аида, верховного бога смерти.
Немногие знают об этом, но бабочка, залетевшая в дом – это также плохая примета, предвещающая смерть. Дело в том, что типологически бабочки схожи с птицами, поскольку умеют летать, а значит, умеют и перемещаться между мирами.
Однако если птица залетела к вам в дом, не стоит сразу же бить тревогу. Существуют другие приметы, которые не связаны с грядущей смертью.
Так, в древние времена птица считалась предвестником будущего. Если к вам в дом залетел пернатый и сел куда-то, вполне возможно, что в семье будет пополнение, или кто-то переедет в ваш дом жить. Если птица стучится в окно, значит, вас ждут большие перемены в жизни.
Гораздо хуже, если птица что-то держит в клюве – это может указывать на проблемы со здоровьем. А вот если птица беспокойно летает по дому, то это говорит о возможной смерти родственников.