Почему считается, что залетевшая в дом птица – к беде

Птица, залетевшая в дом – одна из тех примет, которые могут толковаться по-разному. Однако чаще всего люди сходятся во мнении, что пернатый в доме – не к добру. Согласно поверьям, такая птица может быть предвестником скорой смерти одного из обитателей дома.

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Подробнее о том, как возникло это суеверие – в материале "Рамблера".

В древности люди были уверены: если птица залетела в дом, смерть уже поджидает кого-то из тех, кто этот дом населяет. Чтобы избежать гибели, люди немедленно ловили птицу, выпускали ее на волю, а сами не ночевали в этот день в доме.

Смысл приметы объясняется верованиями о загробной жизни. Так, во многих культурах люди были убеждены (а где-то верят по сей день), что птицы – это духи умерших людей. Подтверждением этого является тот факт, что в наскальной живописи нередко можно встретить рисунки птиц, которые вылетают из тел умерших.

А в Древней Греции люди были убеждены в том, что птицы способны свободно перемещаться между мирами – сегодня они могут быть в земном мире, а завтра отправиться в подземное царство Аида, верховного бога смерти.

Немногие знают об этом, но бабочка, залетевшая в дом – это также плохая примета, предвещающая смерть. Дело в том, что типологически бабочки схожи с птицами, поскольку умеют летать, а значит, умеют и перемещаться между мирами.

Однако если птица залетела к вам в дом, не стоит сразу же бить тревогу. Существуют другие приметы, которые не связаны с грядущей смертью.

Так, в древние времена птица считалась предвестником будущего. Если к вам в дом залетел пернатый и сел куда-то, вполне возможно, что в семье будет пополнение, или кто-то переедет в ваш дом жить. Если птица стучится в окно, значит, вас ждут большие перемены в жизни.