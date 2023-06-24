9 вопросов из шоу "Самый умный", над которыми придется поломать голову

Шоу "Самый умный" – одна из самых популярных интеллектуальных игр 2000-х. Несмотря на то, что в программе участвовали дети, в ней нередко появлялись вопросы, над которыми пришлось бы поломать голову даже самому эрудированному взрослому.

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Проверьте себя – удастся ли вам ответить на вопросы, с которыми однажды в шоу "Самый умный" справились дети?

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Ищите вопросы из передачи в материале "Рамблера". Ответы можно будет найти в самом конце.

Вопрос 1

Как звали мифического царя, который заточил Дедала и его сына Икара в лабиринт?

Вопрос 2

Какое рогатое животное изображено на картине Валентина Серова «Похищение Европы»?

Вопрос 3

Какая геометрическая фигура дала название постройке ротонде?

Вопрос 4

В каком виде спорта выполняется опорный прыжок Касамацу?

Вопрос 5

Женой какого мифического скульптора была Галатея?

Вопрос 6

Какая мифическая птица изображена на гербе Индонезии?

Вопрос 7

На каком острове Эдмон Дантес, герой романа Александра Дюма, построил подземный дворец?

Вопрос 8

Помощником какого злодея из сказки Александра Волкова был медведь Топотун?

Вопрос 9

Как в народе называют площадь земельного участка, равную одному ару?

Ответы

1. Минос. Жестокий критский царь наказал таким образом Дедала за помощь своей жене Пасифае — матери чудовища Минотавра.

2. Бык. Именно в него превратился Зевс, чтобы завладеть дочерью финикийского царя.

3. Круг. Название постройки происходит от итальянского rotonda, что переводится, как "круг". Неслучайно здания этого типа имеют форму круга.

4. В спортивной гимнастике. Чтобы выполнить данный элемент, необходимо сделать переворот c поворотом на 180° и сальто вперёд.

5. Пигмалиона. Он вырезал Галатею из слоновой кости и влюбился в прекрасную скульптуру. Афродита оживила её после молитв скульптора.

6. Гаруда. До того, как ислам стал основной религией Индонезии, большая часть населения страны исповедовала буддизм, в котором почитают этого мифического царя птиц.

7. Монте-Кристо. Название острова Дантес использовал в качестве одного из своих вымышленных имён.

8. Урфина Джюса.