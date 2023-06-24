9 вопросов из шоу "Самый умный", над которыми придется поломать голову
Шоу "Самый умный" – одна из самых популярных интеллектуальных игр 2000-х. Несмотря на то, что в программе участвовали дети, в ней нередко появлялись вопросы, над которыми пришлось бы поломать голову даже самому эрудированному взрослому.
Проверьте себя – удастся ли вам ответить на вопросы, с которыми однажды в шоу "Самый умный" справились дети?
Ищите вопросы из передачи в материале "Рамблера". Ответы можно будет найти в самом конце.
Вопрос 1
Как звали мифического царя, который заточил Дедала и его сына Икара в лабиринт?
Вопрос 2
Какое рогатое животное изображено на картине Валентина Серова «Похищение Европы»?
Вопрос 3
Какая геометрическая фигура дала название постройке ротонде?
Вопрос 4
В каком виде спорта выполняется опорный прыжок Касамацу?
Вопрос 5
Женой какого мифического скульптора была Галатея?
Вопрос 6
Какая мифическая птица изображена на гербе Индонезии?
Вопрос 7
На каком острове Эдмон Дантес, герой романа Александра Дюма, построил подземный дворец?
Вопрос 8
Помощником какого злодея из сказки Александра Волкова был медведь Топотун?
Вопрос 9
Как в народе называют площадь земельного участка, равную одному ару?
Ответы
1. Минос. Жестокий критский царь наказал таким образом Дедала за помощь своей жене Пасифае — матери чудовища Минотавра.
2. Бык. Именно в него превратился Зевс, чтобы завладеть дочерью финикийского царя.
3. Круг. Название постройки происходит от итальянского rotonda, что переводится, как "круг". Неслучайно здания этого типа имеют форму круга.
4. В спортивной гимнастике. Чтобы выполнить данный элемент, необходимо сделать переворот c поворотом на 180° и сальто вперёд.
5. Пигмалиона. Он вырезал Галатею из слоновой кости и влюбился в прекрасную скульптуру. Афродита оживила её после молитв скульптора.
6. Гаруда. До того, как ислам стал основной религией Индонезии, большая часть населения страны исповедовала буддизм, в котором почитают этого мифического царя птиц.
7. Монте-Кристо. Название острова Дантес использовал в качестве одного из своих вымышленных имён.
8. Урфина Джюса.
9. Сотка.