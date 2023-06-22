Победа будет за нами: как начиналась Великая Отечественная война

Ранним утром 22 июня немецкие войска вторглись в Советский Союз, после массированных авиационных и артиллерийских обстрелов всей западной территории страны от Черного до Балтийского моря шириной до 200-300 километров. Враг бомбил аэродромы, железнодорожные станции, морские порты и другие крупные инфраструктурные объекты, а после 190 дивизий широким фронтом пересекли границы СССР.

"Рамблер" вспоминает, как началась война и как об этом вспоминают сейчас.

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Масштабная военная операция получила название "Барбаросса". В первые дни войны немецкие войска быстро продвигались вглубь территории СССР, овладевая ключевыми городами и населенными пунктами. Однако советские войска не сдавались без боя и активно противодействовали немецким захватчикам, но приходилось отступать все дальше и дальше вглубь страны. Великая Отечественная война стала отдельной и самой важной страницей Второй мировой войны, одной из самых кровопролитных и разрушительных войн в истории человечества, которая продолжалась до 9 мая 1945 года.

Враг напал без предупреждения и объявления войны, на рассвете самого длинного дня в году. Мирные люди спали в своих домах, вчерашние школьники готовились к вступительным экзаменам, все шло своим чередом, впереди было солнечное прекрасное лето - но в одно мгновение жизнь перевернулась для всех. Не было ни одной семьи, которую бы не коснулась трагедия. Погибшие, раненные, угнанные в плен, расстрелянные без суда и следствия. Потери Советского Союза по очень не точным данным составили около 27 миллионов жертв, а пострадали жители всей страны.

Все договоренности, включая пакт о ненападении Молотова-Риббентропа были нарушены. Вместе с Германией против Советского Союза воевали Румыния, Италия, Словакия, Финляндия, Венгрия, а позже присоединилась и Норвегия.

Примерно в полдень 22 июня к жителям СССР обратился нарком иностранных дел Вячеслав Молотов по радио:

"Не первый раз нашему народу приходится иметь дело с нападающим зазнавшимся врагом. В свое время на поход Наполеона в Россию наш народ ответил отечественной войной и Наполеон потерпел поражение, пришел к своему краху. То же будет и с зазнавшимся Гитлером, объявившим новый поход против нашей страны. Красная Армия и весь наш народ вновь поведут победоносную отечественную войну за Родину, за честь, за свободу. <…> Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!"

Позже это обращение было напечатано во всех газетах, правда рядом с портретом Сталина. Первоначально планировалось, что выступать будет Сталин, но он не смог из-за болезни, поэтому пришлось Молотову сделать вместо него. Но точно известно, что над текстом они работали вместе.

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