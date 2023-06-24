Зачем Павел Первый приказал сжечь миллионы рублей

Павел Первый взошел на российский престол 6 ноября 1796 года после смерти своей матери Екатерины Великой. Наследством нового императора стали не только корона и титул, но и множество проблем. В частности, ему пришлось решать проблему финансовой системы в стране, которая на тот момент была в состоянии кризиса.

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О том, каким способом Павел Первый попытался этот вопрос решить, читайте в материале «Рамблера».

Главной причиной финансового кризиса в стране Павел Первый считал чеканку мелких монет и ввода бумажных денег. Вступив в борьбу за укрепление рубля, новый император первым делом приказал избавиться от бумажных ассигнаций.

Подошел к вопросу Павел весьма неоднозначно: император решил купюры просто сжечь. Во дворе Зимнего дворца был разведен огромный костер, в пламя которого были брошены все бумажные деньги.

Оставалось решить вопрос с теми ассигнациями, которые уже были пущены в оборот. Их Павел приказал уничтожать постепенно, по мере того, как они будут возвращаться в банк. Людям же, у которых купюры были на руках, предлагалось обменять их на серебряные или золотые монеты.

Однако вскоре стало ясно, что план императора не сработал: у казны просто не было денег, чтобы выкупить все банкноты или обменять их. А для того, чтобы чеканить необходимое количество монет из драгоценных металлов, не хватало соответствующего сырья.