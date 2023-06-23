Коллекция Алена Делона ушла с молотка

Более восьми миллионов евро выручил Ален Делон за свою коллекцию живописи и скульптуры, которую он решил продать на аукционе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Сообщается, итоговая сумма оказалась поти в два раза выше предварительной оценки. Ранее предметы из коллекции можно было увидеть на выставках в разных городах мира: Нью-Йорке, Женеве, Брюсселе и Гонконге.

Как отметил аукционист Арно Корнетт де Сен-Сир, Ален Делон обладает отменным чутьем на произведения искусства, еще в 1960-70-х годах он покупал рисунки, стоимость которых серьезно выросла к настоящему времени.

Но распродавать коллекцию актер начал еще в 2007 году, тогда он объяснил это тем, что очень не любит посмертные распродажи. А в 2016 году он продал коллекцию вин, часов, скульптур Рембрандта и оружия.