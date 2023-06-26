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Нераскрытые преступления, которые так и остались загадкой

Мы любим смотреть детективы. Они держат нас в напряжении и заставляют поломать голову над сложными загадками. Но часто в основе их сюжета лежат реальные истории преступлений, о которых хочется узнать больше.

Нераскрытые преступления, которые так и остались загадкой
© Unsplash

Подробнее о том, какие преступления так и остались нераскрытыми, — в материале «Рамблера».

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Дело «Тамам Шуд»

В 1948 году на пляже Сомертон в Австралии нашли тело мертвого мужчины. При нем не оказалось ничего, кроме билета на поезд. Опознать его тоже не смогли.

Спустя год на одном из вокзалов в камере хранения обнаружили чемодан без бирки, который был сдан туда за сутки до смерти мужчины. Криминалист отыскал потайной карман в одежде, где была страница с надписью «Тамам Шуд» — часть цитаты из сборника Омара Хайяма «Рубайат». Фраза переводилась как «оконченный». Сборник с вырванной страницей оказался у доктора, который жил неподалеку: он уверял, что «Рубайат» ему подбросили.

На задней обложке следователи увидели надпись, которую так и не смогли расшифровать, и номер телефона. Выяснилось, что сборник принадлежал Джессике Пауэлл, которая в 1945 году подарила «Рубайат» своему знакомому лейтенанту. Тот, однако, не мог быть мертвым незнакомцем, потому что пребывал в добром здравии. Следствие не выяснило, кем же был мужчина, которого нашли на пляже.

Дело Дюпона де Лигоннес

В 2011 году пропала семья французских аристократов Дюпон де Лигоннес. Глава семейства — Ксавье — написал родственникам большое письмо, где объяснял, что они с женой и детьми будут отсутствовать в городе, потому что мужчина был секретным агентом США и должен был срочно приехать туда. Однако в это было сложно поверить. Уже спустя несколько дней после пропажи тела жены и детей Ксавье нашли закопанными в саду. Оказалось, что их застрелили.

Подозрение сразу же пало на Ксавье Дюпон де Лигоннеса, которого среди убитых не оказалось. Кроме того, до этого он покупал цемент и лопаты, а также получил лицензию на ношение оружия, хотя раньше не интересовался стрельбой. После того, как Ксавье исчез, найти его так и не удалось.

Эта история стала частью шоу «Неразгаданные тайны». После премьеры создателю сериала даже отправили фото мужчины, похожего на Ксавье.

Загадочные исчезновения людей в долине Хэйчжу в Китае

Загадочное исчезновение Луи Лепренса

Именно французский изобретатель Луи Лепренс был тем, кто создал киносъемочный аппарат еще до Томаса Эдисона. Однако перед его поездкой в Нью-Йорк, где он собирался представить свое изобретение, Луи Лепренс сел на поезд до Парижа и загадочно исчез. В купе Лепренса не оказалось его багажа и киноаппарата. Уже через несколько лет Томас Эдисон разработал свой киноаппарат и запатентовал его. Это сделало изобретателя родоначальником кино.

Существует четыре версии о том, что случилось с Лепренсом:

  1. Лепренс совершил «идеальное» самоубийство, после которого его тело так и не смогли найти.
  2. Его убили в результате войны за патент.
  3. Его похитили, чтобы защитить честь семьи.
  4. Лепренса убил собственный брат, потому что хотел отнять его деньги.
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