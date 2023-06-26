Нераскрытые преступления, которые так и остались загадкой

Мы любим смотреть детективы. Они держат нас в напряжении и заставляют поломать голову над сложными загадками. Но часто в основе их сюжета лежат реальные истории преступлений, о которых хочется узнать больше.

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Подробнее о том, какие преступления так и остались нераскрытыми, — в материале «Рамблера».

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Дело «Тамам Шуд»

В 1948 году на пляже Сомертон в Австралии нашли тело мертвого мужчины. При нем не оказалось ничего, кроме билета на поезд. Опознать его тоже не смогли.

Спустя год на одном из вокзалов в камере хранения обнаружили чемодан без бирки, который был сдан туда за сутки до смерти мужчины. Криминалист отыскал потайной карман в одежде, где была страница с надписью «Тамам Шуд» — часть цитаты из сборника Омара Хайяма «Рубайат». Фраза переводилась как «оконченный». Сборник с вырванной страницей оказался у доктора, который жил неподалеку: он уверял, что «Рубайат» ему подбросили.

На задней обложке следователи увидели надпись, которую так и не смогли расшифровать, и номер телефона. Выяснилось, что сборник принадлежал Джессике Пауэлл, которая в 1945 году подарила «Рубайат» своему знакомому лейтенанту. Тот, однако, не мог быть мертвым незнакомцем, потому что пребывал в добром здравии. Следствие не выяснило, кем же был мужчина, которого нашли на пляже.

Дело Дюпона де Лигоннес

В 2011 году пропала семья французских аристократов Дюпон де Лигоннес. Глава семейства — Ксавье — написал родственникам большое письмо, где объяснял, что они с женой и детьми будут отсутствовать в городе, потому что мужчина был секретным агентом США и должен был срочно приехать туда. Однако в это было сложно поверить. Уже спустя несколько дней после пропажи тела жены и детей Ксавье нашли закопанными в саду. Оказалось, что их застрелили.

Подозрение сразу же пало на Ксавье Дюпон де Лигоннеса, которого среди убитых не оказалось. Кроме того, до этого он покупал цемент и лопаты, а также получил лицензию на ношение оружия, хотя раньше не интересовался стрельбой. После того, как Ксавье исчез, найти его так и не удалось.

Эта история стала частью шоу «Неразгаданные тайны». После премьеры создателю сериала даже отправили фото мужчины, похожего на Ксавье.

Загадочное исчезновение Луи Лепренса

Именно французский изобретатель Луи Лепренс был тем, кто создал киносъемочный аппарат еще до Томаса Эдисона. Однако перед его поездкой в Нью-Йорк, где он собирался представить свое изобретение, Луи Лепренс сел на поезд до Парижа и загадочно исчез. В купе Лепренса не оказалось его багажа и киноаппарата. Уже через несколько лет Томас Эдисон разработал свой киноаппарат и запатентовал его. Это сделало изобретателя родоначальником кино.

Существует четыре версии о том, что случилось с Лепренсом: