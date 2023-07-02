Зосима Пчельник: что нельзя делать 2 июля

Православная церковь 2 июля чтит память святого Зосима. В народном же календаре этот праздник прозвали Зосимой Пчельником.

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Согласно поверьям наших предков, этот день должен был стать самым жарким днем в году. А Пчельником его именовали, потому что именно 2 июля пчелы начинали отливать мед в соты. От ульев старались держаться подальше, чтобы не беспокоить трудяг.

Также в этот день приступали к сенокосу, уже с этого времени начиная заготавливать сено для домашнего скота на зиму.

Любые цели, путь к которым человек начинал в это день, как верили наши прародители, обязательно должны были увенчаться успехом – 2 июля считалось хорошей приметой начать какое-либо серьезное и важное дело.

Что нельзя было делать в этот день

Плохой приметой считалось переедать, есть больше обычного, в противном случае, как верили наши предки, человеку суждено было обеднеть и стать нищим.

С финансовым благополучием была связана и еще одна примета – не давать и не брать в день Зосимы в долг деньги. Нарушившим этот запрет было трудно избежать бедности в будущем.

Не стоило хвастать своими достижениями и финансовым достатком – злые языки непременно сделают свое дело и удача, как и благополучие, вскоре отвернутся от вас.

В день Зосимы Пчельника наши предки ни за какие уговоры не отдали и не продали бы мед – такое действие могло привести к бедности.

Погодные приметы: