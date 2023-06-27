Как появилась картина, которая поджигала своих владельцев

Не все произведения искусства существуют, чтобы радовать глаз. Некоторые из них оказываются проклятыми. Они способны не только принести несчастье своему владельцу, но и убить.

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Историю одной из таких картин рассказывает «Рамблер».

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В 1950-х годах итальянский художник по имени Джованни Браголин нарисовал картину, которую назвал «Плачущий мальчик». На полотне изображен рыжеволосый мальчик, в чьих глазах скрывается обида и злость. Браголин был известен именно благодаря своим работам с плачущими детьми.

Джованни Браголин

Согласно легенде, художник долгое время искал модель, которая безотказно выполняла бы все его требования. Кроме того, Браголину было важно остаться при этом безнаказанным. Наконец он нашел нищего бездомного мальчика. Творец хотел, чтобы его картина получилась реалистичной, а для этого ему нужно было заставить ребенка заплакать.

Оказалось, что мальчик боялся огня, поэтому во время работы над картиной художник постоянно подносил к его лицу горящую спичку. Этим он легко доводил свою модель до слез.

Под конец работы ребенок не выдержал издевательств творца. Разозлившись, маленький натурщик отчаянно прокричал: «Чтоб ты сам сгорел!». Однако Браголину было все равно на слова мальчика: он закончил картину и продал ее.

Вскоре после этого предсказание сбылось. По одной из версий художник вместе с семьей сгорел в собственной мастерской. В других источниках сказано, что Браголин скончался в старости от рака, но в его доме действительно был сильный пожар.

Картина поджигала и других своих владельцев. Как только «Плачущий мальчик» оказывался в чьем-то доме, тут же случался ужасный пожар, который уничтожал все, кроме одного — картины. Сначала об этом сообщила женатая пара из Англии, дом которой сгорел из-за случайно оставленной на огне сковородки. Среди обугленных обломков и руин пожарные нашли целого и невредимого «Плачущего мальчика». Потом пожарные начали сообщать о все большем количестве подобных случаев.