5 самых жутких профессий в мире

В этом мире сложно найти карьеру мечты. Однако есть работа, за которую не возьмешься, даже если хорошо заплатят.

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Подробнее о профессиях, которые по-настоящему могут напугать, — в материале «Рамблера».

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Могильщик

День ото дня эти люди занимаются тем, что усердно копают могилы. Самое жуткое заключается в том, что приходится работать по ночам — в то время, когда вокруг особенно часто происходят всякие странности. Кроме того, работа требует не только смелости, но и невероятной выносливости.

Мойщик окон для высотных зданий

Работать на большой высоте — безумно опасно. А мойщики окон занимаются этим каждый день. Прежде чем им будет разрешено подняться на такую работу и использовать оборудование с механическим приводом, мойщики проходят специальное обучение. Эта отрасль строго регулируется: перед тем, как приступить за дело, работники должны заранее обдумать план его выполнения и подумать о спасении в чрезвычайной ситуации. Несчастные случаи все же неизбежно происходят.

Ассенизатор

Люди этой профессии чистят канализацию, следят за состоянием труб и по возможности чинят их. Они должны брать образцы отходов, а также контролировать процесс обработки неочищенных сточных жидкостей. Эта работа очень противная, поскольку она требует каждый день копаться в канализационных стоках. Кроме того, ассенизаторы постоянно сталкиваются с риском для здоровья: они могут отравиться токсичными газами, заболеть раком или гепатитом А, получить ударом током и захлебнуться.

Бальзамировщик

Бальзамировщики — это высококвалифицированные специалисты, которые готовят тела к ритуальным услугам. Эти люди удаляют кровь или другие загрязнения с трупа, вводят в тело бальзамирующую жидкость, маскируют повреждения и даже наносят макияж, чтобы умерший человек выглядел более приятно. Бальзамировщики проводят со своими мертвыми «клиентами» целый день, что действительно может быть жутко.

Таксидермист