Могильщик, таксидермист и не только: 5 самых жутких профессий в мире
В этом мире сложно найти карьеру мечты. Однако есть работа, за которую не возьмешься, даже если хорошо заплатят.
Подробнее о профессиях, которые по-настоящему могут напугать, — в материале «Рамблера».
Могильщик
День ото дня эти люди занимаются тем, что усердно копают могилы. Самое жуткое заключается в том, что приходится работать по ночам — в то время, когда вокруг особенно часто происходят всякие странности. Кроме того, работа требует не только смелости, но и невероятной выносливости.
Мойщик окон для высотных зданий
Работать на большой высоте — безумно опасно. А мойщики окон занимаются этим каждый день. Прежде чем им будет разрешено подняться на такую работу и использовать оборудование с механическим приводом, мойщики проходят специальное обучение. Эта отрасль строго регулируется: перед тем, как приступить за дело, работники должны заранее обдумать план его выполнения и подумать о спасении в чрезвычайной ситуации. Несчастные случаи все же неизбежно происходят.
Ассенизатор
Люди этой профессии чистят канализацию, следят за состоянием труб и по возможности чинят их. Они должны брать образцы отходов, а также контролировать процесс обработки неочищенных сточных жидкостей. Эта работа очень противная, поскольку она требует каждый день копаться в канализационных стоках. Кроме того, ассенизаторы постоянно сталкиваются с риском для здоровья: они могут отравиться токсичными газами, заболеть раком или гепатитом А, получить ударом током и захлебнуться.
Бальзамировщик
Бальзамировщики — это высококвалифицированные специалисты, которые готовят тела к ритуальным услугам. Эти люди удаляют кровь или другие загрязнения с трупа, вводят в тело бальзамирующую жидкость, маскируют повреждения и даже наносят макияж, чтобы умерший человек выглядел более приятно. Бальзамировщики проводят со своими мертвыми «клиентами» целый день, что действительно может быть жутко.
Таксидермист
Таксидермия точно не будет карьерой мечты для людей со слабым желудком. Несмотря на то, что эта отчасти пугающая профессия может оттолкнуть любителей животных, некоторые рассматривают таксидермию как форму искусства. Кроме того, она является способом сохранить виды для их дальнейшего изучения.