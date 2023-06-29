Как «ангелоделы из Надьрева» устроили эпидемию убийств в деревне

Отравительницы из-под Тисы в мире известны как "ангелоделы из Надьрева". В 1920-е годы в небольшой венгерской деревне Надьрев устроили настоящую эпидемию убийств. Для поселения, численность которого не превышала и двух тысяч человек, смерть даже одного жителя - большая трагедия, а здесь погибло от 45 до 50 человек, а по некоторым данным число жертв дошло до 300.

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"Рамблер" рассказывает, что случилось в деревеньке Надьрев и что стало с убийцами.

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Все началось с того, что в 1911 году деревню приехала знахарка Жужанна Фазекаш, хотя всем она представилась как Олах - это ее девичья фамилия. Мужа к тому времени у нее уже не было, он умер якобы по естественным причинам, но позже выяснится, что он стал ее первой жертвой. Жужанну выдали замуж против ее воли, но по венгерским законом того времени разводиться было нельзя.

Жужанна зарабатывала на жизнь всем чем на могла, она принимала роды, делала аборты, составляла лечебные снадобья и даже занималась проституцией. Кстати, за аборты ее десять раз судили, но все десять раз она была оправдана.

Ее деятельность пришлась на период Первой мировой войны и годы после нее. Сначала женщины всей деревни остались практически без мужчин, потом неподалеку разбили лагерь военнопленных, которым разрешили работать на земле, и женщины этим активно пользовались, самые проворные ухитрялись заводить по два-три любовника. Конечно, от таких связей случались нежелательные беременности. Поэтому Жужанна со своим умением выполнять аборты в деревне оказалась очень вовремя. А когда мужья вернулись после войны, то не всем из них повезло выжить в родной деревне.

Жужанна научила женщин, как избавляться от неугодных мужей, которые бьют, унижают и просто мешают. Но подвела ее собственная неграмотность. Яд она готовила великолепный, но не знала, что мышьяк не исчезает из организма бесследно, а может быть обнаружен даже после смерти человека.

Яд она готовила на основе красавки с добавлением мышьяка, который добывала из клейких лент для ловли и уничтожения мух.

Кстати, позже стало понятно, почему в округе эти ленты пользовались таким спросом, как нигде во всей стране.

По одной версии, сначала задержали ее помощницу, практически с поличным, по второй версии, один из студентов обнаружил мышьяк в огромных количествах в трупе, который был обнаружен на берегу реки, по третьей версии - в местную полицию пришло письмо. Дело закрутилось, арестованы были 80 женщин и двое мужчин, обвинение были предъявлены 34 женщинам и одному мужчине. Перед судом в итоге предстали 28 человек, шестерых приговорили к смертной казни, правда потом одного человека оправдали, а двоим заменили казнь на пожизненное заключение, еще восьмерым сразу присудили пожизненное заключение, остальным же дали разные сроки лишения свободы от 5 до 10 лет.