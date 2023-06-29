День Тихона Тихого: что нельзя делать 29 июня

29 июня православные верующие вспоминают святителя Тихона из Кипра. В юности у Тихона проявился дар чудотворения.

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Он занимался тем, что искоренял остатки язычества на Кипре уничтожал идольские капища и продвигал христианскую веру. Святитель был известен в первую очередь благодаря доброте и милосердию — он относился любезно даже к язычникам, до которых пытался донести Слово Божие.

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В народе сегодняшний день именуют днем Тихона Тихого. Наши предки считали, что именно с 29 июня затихают певчие птицы, звери уходят в норы, а солнце будто замедляет свой ход.

Подробнее о том, что нельзя делать сегодня, а к каким приметам стоит прислушаться – в материале "Рамблера".

Что нельзя делать 29 июня

На Тихона запрещено предаваться лени и праздности, даже если сегодня у вас выходной.

Сегодня нельзя месить тесто, готовить выпечку и вообще использовать муку – это может привести к финансовым проблемам.

Запрещено что-то начинать, будь то строительство, капитальный ремонт, новый бизнес или что-то иное. Скорее всего результат принесёт только разочарование.

29 июня нельзя приглашать на свидание, свататься, делать предложение руки и сердца, начинать совместную жизнь, жениться.

Сегодня запрещено ругаться, ссориться, повышать голос, отчитывать кого-либо, вступать в конфликт.

На Тихона не стоит обижаться или обдумывать план мести — таким образом можно испортить лишь свою жизнь.

Можно собирать только лекарственные растения травникам. А просто так рвать цветы, чтобы сплести венок или принести домой для украшения, нельзя. Загубленные цветы принесут человеку проблемы, беды, слезы и несчастья.

Приметы

Если рыба мечется в воде — будет ливень, а если колокол глухо звенит — грядет солнечная погода.

Дождь с мелкими каплями предрекает долгую непогоду. Если млечный путь на небе хорошо виден — погода будет ясной. На окнах капли росы оседают — перед дождём.

Пузыри во время дождя на воде — осадки затянутся. Кузнечики замолкли — к дождливой погоде.