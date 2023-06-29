6 неочевидных опасностей, которые подстерегают кошку дома

Зачастую владельцы кошек не опасаются оставлять их в одиночестве на целый день, а то и на несколько дней. Принято считать, что кошки – крайне независимые создания, которые спокойно могут обходиться без человека.

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Возможно, так оно и есть. Однако порой дом для кошки может быть попросту небезопасен, и хозяева даже не подозревают об этом.

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Подробнее о скрытых опасностях, на которые пора обратить внимание – в материале "Рамблера".

Открытые окна

Кошка вполне может выпрыгнуть из окна в попытках поймать пролетающую птицу. Окна, открытые под углом для проветривания помещения, также представляют опасность –кошка может застрять в отверстии и задохнуться.

Чтобы обезопасить своего питомца, установите москитные сетки или решетки на окна.

Мусорное ведро

Запах пищевых отходов может оказаться крайне привлекательным для кошки. И если одна лишь перевернет мусорный бак и испачкается, то другая может серьезно пораниться, если в ведре вдруг окажется стекло. Во избежание данной ситуации, убирайте мусорное ведро в шкафчик или плотно накрывайте его крышкой.

Цветы

Многие хозяева потешаются над четвероногими, которые так и норовят съесть домашний цветок. И мало кто задумывается о том, что некоторые цветы смертельно опасны для кошек. В их числе: диффенбахия, молочай, паслен, герань, фикус, азалия, фиалка.

Бытовая техника и электроприборы

Если в вашем доме живет кот, всегда проверяйте барабан стиральной машинки перед стиркой – животные любят темные мягкие укрытия. Кроме того, важно прочно закреплять крупные электроприборы вроде телевизора, чтобы кот не уронил технику на себя.

Ванная и унитаз

Приучите себя всегда закрывать унитаз крышкой. Любопытные коты могут запрыгнуть внутрь унитаза, но выбраться обратно им будет крайне сложно. Особенно, если речь идет о котятах.

Что касается ванной комнаты, также всегда убирайте бытовую химию и не пускайте кота в ванную, пока набираете горячую воду. Животное может случайно поскользнуться и упасть.

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