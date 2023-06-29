Самые добрые породы кошек

Считается, что кошки более эгоистичны, чем собаки. Они меньше взаимодействуют с человеком и им в целом нужно меньше внимания от людей. Поэтому многие люди, выбирая себе надежного друга и компаньона, отдают предпочтение собакам.

Однако не все кошки эгоистичны. На самом деле их характер зависит от породы и от воспитания. Поэтому если вы думаете о домашнем животном, которое всегда будет рядом с вами, можете рассмотреть разные породы котов. О них — в материале “Рамблера”.

Видео дня

Абиссинская

Эта порода кошек происходит из Африки, а точнее — из Эфиопии. Оттуда ее привезли в Европу, где она смешивалась с другими породами. Результатом стала короткошерстная кошка с добрым и покладистым характером. Они отлично ладят с детьми, всегда преданы своему хозяину и проводят в его компании очень много времени. Может показаться, что абиссинцы не очень часто показывают свои чувства, но на самом деле они просто требуют много личного пространства.

Мэнкс

Коты появились в США на острове Мэн, откуда были завезены в Европу позднее. Они отличаются компактным, широким телом и отсутствием хвоста. Это — гипоаллергенная порода, которая хорошо ладит с детьми, поэтому она очень востребована среди тех, у кого есть семьи. Это — тихие, спокойные и дружелюбные существа. А еще они любят гулять на улице, только перед этим нужно сделать необходимые прививки.

Невская маскарадная

Burgerhus/commons.wikimedia.org

Эти коты — выходцы из Сибири, но характер у них достаточно теплый. Они не привязываются к одному хозяину и любят всех членов семьи. Отлично подойдут для детей, так как редко выпускают когти даже во время игры. Их характер можно охарактеризовать как независимый, но они очень любят прикосновения и игры.

Сфинкс

unsplash.com