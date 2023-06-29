$85.62+0.5793.86+0.73

Пожилая женщина потеряла память после купания в холодной воде

70-летняя британка 30 минут плавала в водоеме с температурой воды не более 13 градусов. После этого она лишилась памяти, пишет "Мир 24".

Пожилая женщина потеряла память после купания в холодной воде
© Pxhere

Когда пенсионерка вышла на берег, ее самочувствие ухудшилось. Сначала она перестала ориентироваться во времени и пространстве. К моменту, когда ее привезли в больницу, она уже не помнила, как прошел ее день.

Медики предполагают, что амнезия случилась из-за переохлаждения: перестала работать кратковременная память, снизилась концентрация внимания. Диагноз, который поставили британке, — синдром транзиторной глобальной амнезии. При этом синдроме временно нарушается кровообращение в определенных областях мозга.

Мужчина выиграл 51 млн рублей, но потерял лотерейный билет

Подобные случаи уже известны медицинской практике. Специалисты считают, что память пациентки восстановится через несколько дней.

Ранее мужчина оцарапал пятку и потерял ногу.

2
Рамблер: главные новости