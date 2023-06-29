Пожилая женщина потеряла память после купания в холодной воде

70-летняя британка 30 минут плавала в водоеме с температурой воды не более 13 градусов. После этого она лишилась памяти, пишет "Мир 24" .

Когда пенсионерка вышла на берег, ее самочувствие ухудшилось. Сначала она перестала ориентироваться во времени и пространстве. К моменту, когда ее привезли в больницу, она уже не помнила, как прошел ее день.