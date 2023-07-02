Самые умные породы собак, которые станут отличными компаньонами

Люди выбирают породы собак, ориентируясь на разные факторы. Одни хотят видеть рядом с собой милого маленького четвероногого, с которым можно в обнимку спать и не чувствовать себя одиноким. Другие же предпочитают крупные активные породы, которых нужно контролировать и воспитывать.

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А кто-то при выборе собаки ориентируется на ее ум. Если для вас большое значение играет этот фактор, к выбору породы стоит подходить основательно. Если одни питомцы не отличаются смекалкой и сообразительностью, то другие могут очень сильно удивить.

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Подробнее о самых умных собаках – в материале "Рамблера".

Австралийская овчарка

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Что любопытно, австралийская овчарка или аусси не имеет прямого отношения к Австралии. Эту породу вывели в США, скрестив шотландскую и пиренейскую овчарку. Изначально аусси разводили для пастушьей деятельности, но позже выяснилось, что собаки этой породы одинаково хорошо управляются и с овцами, и с детьми. Эти собаки отлично ладят с малышами, а еще они активные, любят похвалу и хорошо считывают настроение человека – если хозяин не в духе, аусси тут же это почувствует.

Ротвейлер

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Изначально ротвейлеров также выводили как пастушью породу, но вскоре (уже в Средние века) эти псы переняли функцию охранников. Этих собак важно воспитывать в строгости и дисциплине, только в этом случае они будут вас беспрекословно слушаться. Но усилия однозначно того стоят: еще будучи щенками ротвейлеры начинают схватывать команды на лету.

Папильон

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И пусть вас не вводят в заблуждение небольшие размеры этой собаки. Папильоны отличаются смекалкой и сообразительностью и совсем не уступают в этом своим крупным сородичам. Помимо ума папильоны выделяются своей игривостью, энергичностью и любвеобильностью. В компании такой собаки вы всегда будете чувствовать себя нужным. Однако тем, кто проводит много времени вне дома, папильонов заводить не стоит – они ежедневно нуждаются в присутствии хозяина.

Лабрадор

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