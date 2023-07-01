6 опасных ошибок, которые допускают владельцы кошек
Даже самые опытные владельцы кошек подчас допускают ошибки, которые наносят вред их питомцам. Нередко люди даже не подозревают о том, что ведут себя по отношению к животному неправильно.
Происходит так по разным причинам: из-за распространенных стереотипов, халатности, а порой просто из-за незнания.
Подробнее об ошибках, которые часто совершают владельцы кошек – в материале "Рамблера".
Оставляют в одиночестве
Многие люди предпочитают кошек собакам, потому что считается, что коты более самодостаточные. Отчасти это действительно так: у собак гораздо выше потребность в человеке. Однако это не значит, что кошку можно бросить одну на несколько дней, оставив ей запас еды и воды. Коты также нуждаются во внимании людей. Если вы уезжаете, попросите близкого человека хотя бы раз в сутки навещать животное.
Игнорируют изменения в поведении
Обращайте внимание на любые изменения в поведении кошки. Если она всегда была общительна и игрива, но уже несколько дней подряд прячется в углу и не подходит к вам – это повод насторожиться. Кроме того, если кошка внезапно начинает проявлять агрессию, это также свидетельствует о том, что ей необходима помощь.
Кричат на кошек
Кошки очень чувствительны к громким звукам, поэтому они не выносят криков. Если кошка провинилась, постарайтесь обойтись без ругани. В противном случае, животное может испугаться и начать вас избегать. При этом проблему вы не решите.
Наряжают питомцев
Как бы мило ваш питомец не смотрелся в одежде, наряжать кошку не стоит. Как правило, такие костюмы сковывают движения, что очень злит животное. Кроме того, одежда препятствует нормальному кровообращению.
Бреют кошку
Брить кошку можно только в том случае, если вам посоветовал это ветеринар. Иначе от этой затеи стоит отказаться. Кошачья шерсть помогает животным контролировать температуру тела: зимой она согревает их, а летом сохраняет прохладу. Если сбрить шерсть, скорее всего кот будет крайне не доволен.
Оставляют в темноте
Кошки хоть и могут видеть в темноте, но находиться в ней им совсем неприятно. Если вы уходите из дома в темное время суток, оставьте для питомца включенный свет. Если кошка окажется в полной темноте, она может почувствовать себя брошенной.