6 опасных ошибок, которые допускают владельцы кошек

Даже самые опытные владельцы кошек подчас допускают ошибки, которые наносят вред их питомцам. Нередко люди даже не подозревают о том, что ведут себя по отношению к животному неправильно.

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Происходит так по разным причинам: из-за распространенных стереотипов, халатности, а порой просто из-за незнания.

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Подробнее об ошибках, которые часто совершают владельцы кошек – в материале "Рамблера".

Оставляют в одиночестве

Многие люди предпочитают кошек собакам, потому что считается, что коты более самодостаточные. Отчасти это действительно так: у собак гораздо выше потребность в человеке. Однако это не значит, что кошку можно бросить одну на несколько дней, оставив ей запас еды и воды. Коты также нуждаются во внимании людей. Если вы уезжаете, попросите близкого человека хотя бы раз в сутки навещать животное.

Игнорируют изменения в поведении

Обращайте внимание на любые изменения в поведении кошки. Если она всегда была общительна и игрива, но уже несколько дней подряд прячется в углу и не подходит к вам – это повод насторожиться. Кроме того, если кошка внезапно начинает проявлять агрессию, это также свидетельствует о том, что ей необходима помощь.

Кричат на кошек

Кошки очень чувствительны к громким звукам, поэтому они не выносят криков. Если кошка провинилась, постарайтесь обойтись без ругани. В противном случае, животное может испугаться и начать вас избегать. При этом проблему вы не решите.

Наряжают питомцев

Как бы мило ваш питомец не смотрелся в одежде, наряжать кошку не стоит. Как правило, такие костюмы сковывают движения, что очень злит животное. Кроме того, одежда препятствует нормальному кровообращению.

Бреют кошку

Брить кошку можно только в том случае, если вам посоветовал это ветеринар. Иначе от этой затеи стоит отказаться. Кошачья шерсть помогает животным контролировать температуру тела: зимой она согревает их, а летом сохраняет прохладу. Если сбрить шерсть, скорее всего кот будет крайне не доволен.

Оставляют в темноте