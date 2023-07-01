6 тайных сигналов кошки, о которых вы не догадывались

Кошки — загадочные животные. Многим кажется, будто они всегда ведут себя холодно и надменно. Взгляд у них злой, и хвостом, в отличие от собак, машут совсем недружелюбно. Однако это не так. Просто нужно научиться считывать тайные сигналы, которые пушистые питомцы посылают окружающим. Иногда кошачье "нет" оказывается вполне явным "да" и наоборот.

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Подробнее о том том, как распознать истинные мотивы вашего усатого питомца, — в материале "Рамблера". О тайных сигналах рассказала специалист по поведению животных Лили Чин в своей книге «Кошачий язык: Руководство по общению с кошкой».

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1. Кот метит мебель

Многие хозяева сильно ругают своих питомцев за такое некультурное поведение. Казалось бы, кот уже давно приручен к лотку! Однако обычно это означает, что животное испытывает сильный стресс. К примеру, из-за новых людей в доме или переезда в другое место. Кот пытается распространить свой запах, чтобы вновь почувствовать себя в безопасности.

2. Усы вперед

Если кот вытягивает свои усы вперед и в сторону от морды, то это значит, что он испытывает любопытство и находится в возбужденном состоянии.

3. Усы назад

Если кошачьи усы смотрят назад и собраны вместе, то ваш пушистый друг, вероятно, чем-то обеспокоен или подавлен. Стоит успокоить его и подбодрить. Например, лакомством.

4. Трется мордой о мебель или топчется по одеялу

На подушечках и морде кошки находятся специальные железы, которые помогают животному оставлять на вещах практически незаметные следы. Желание потереться мордой обо что-нибудь или потоптаться по поверхностям говорит о том, что питомцу в доме комфортно и уютно.

5. Хвост дрожит

Когда кот приветствует вас у порога или трется о ноги, кончик его хвоста может смотреть вверх и вибрировать. Такое поведение означает, что животное испытывает счастье.

6. Тело пригнуто к земле, шея вытянута