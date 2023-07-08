Многовековая королевская традиция, которую нарушили из-за принца Чарльза

На протяжении многих веков в королевской семье соблюдалась одна из важнейших традиций. Но конец ей положил принц Чарльз, как только появился на свет в 1948 году.

Подробнее о традиции, которая ушла в прошлое – в материале "Рамблера".

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Если сегодня роды считаются приватным событием, то раньше ситуация была немного иная – особенно, если речь шла о королевских особах. Некоторым из них приходилось рожать публично в присутствии нескольких министров. Делалось это для того, чтобы избежать нелепых слухов. В частности, когда на свет появился сын короля Якова II и Марии Моденской прошли слухи о том, что настоящий наследник умер, и в покои к паре тайком пронесли другого ребенка.

После этого инцидента было решено, что за родами и перерезанием пуповины будут наблюдать не только врачи, но и министры.

При этом королева Виктория, к примеру, не хотела видеть во время родов никого кроме близких людей и акушера. Но министры все равно наблюдали за происходящим процессом, только слегка поодаль – они расположись в соседних комнатах и следили за родами через несколько открытых дверей.

Традиция рожать в присутствии чиновников возникла в XVII веке и существовала вплоть до XX века. Особо пристальное внимание уделялось тем детям, которые занимали высокое положение в линии престолонаследия.

Пойти наперекор традициям решил отец Елизаветы II король Георг VI. Когда Елизавета была беременна принцем Чарльзом, монарх заявил:

"Несмотря на то что она (Елизавета II) рожает наследника престола, у нас не будет никаких свидетелей".

Данное заявление шло вразрез с протоколом, но король был непреклонен. При этом, когда в 1930 году родилась младшая дочь Георга VI Маргарет, министр внутренних дел Джон Роберт Клайнс присутствовал при родах. И это несмотря на то, что Маргарет появилась на свет на две недели позже положенного срока, и Клайнсу пришлось 14 дней находиться в Шотландии в ожидании родов королевы.

Таким образом, Елизавета II стала первой женщиной своего рода, которая нарушила протокол и навсегда прервала вековую традицию. Елизавета II родила принца Уэльского 14 ноября 1948 года в Букингемском дворце. Роды принимали лучшие врачи Великобритании, и никаких посторонних людей рядом с Елизаветой II не было.