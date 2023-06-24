После смерти королевы Елизаветы II значительно возрост интерес к ее фотографиям разных лет.

Королева всю жизнь была в центре внимания, но несмотря на это, на просторах сети не найти фотографий беременной Елизаветы II. А монаршая особа за свою долгую жизнь родила четверых детей.

На сегодняшний день королевская семья Великобритании сообщает о скором прибавлении в семействе через публикации в официальных источниках.

Раньше фотографии беременных были табу и считались безвкусицей. Только после рождения принца Англия и весь мир узнали, что королева была беременна нынешним королем Карлом III.

Елизавета переставала выходить в свет, как только ее фигура начинала заметно меняться.

Например, перед рождением Чарльза, в 1948 году Букингемский дворец вывесил следующее объявление:

"Ее Высочество принцесса Елизавета не будет появляться на публичных мероприятиях после конца июня".

Королева всегда очень серьезно относилась к традициям своей семьи, поэтому не могла позволить себе нарушить их.

Об этом рассказала в своем видео блогер @Zarinalv.