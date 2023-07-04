Ульянов день: что нельзя делать 4 июля

4 июля в народном календаре празднуется Ульянов день. Он назван в честь мученика Иулиана Тарсийского, которого православная церковь почитает в этот день. О том, что можно и что нельзя делать в эту дату, — в материале "Рамблера".

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Наши предки 4 июля собирали липу. Считалось, что ее цветки, которые попали в руки в этот день, обладают целебной силой. На Руси делали отвар из липы, которым умывались и мылись. Люди верили, что такой ритуал помогает оздоровить тело и душу. Поэтому такой отвар для купания готовили больным, старикам и детям.

Этот день стоит провести с семьей. Можно заняться любимыми активностями, сходить куда-то. Однако лучше всего отправиться на природу и провести время около водоема. Если погода позволяет, то лучше искупаться, а именно окунуться три раза и вынырнуть. Такой ритуал приносит здоровье и удачу тем, кто искупался в пресной воде.

Что нельзя делать 4 июля

Запрещается 4 числа ломать ветки липы и рубить деревья. Считается, что это сделает человека несчастным и может навлечь беду.

Не стоит в этот день проводить магические ритуалы, связанные с любовной магией. Все может обернуться против вас. По этой же причине старайтесь избегать ссор, конфликтов и любых разногласий с родными, близкими и любимым человеком. Если все-таки вы допустили ссору, то спешите помириться, иначе конфликт продлится очень долго. Также не стоит хвастаться тем, как у вас все хорошо в личной жизни, вы можете сглазить любовную идиллию.

Откажитесь 4 июля от любых начинаний и дальней дороги. Все, за что вы возьметесь, не будет давать нужные плоды. А путешествие окажется несчастным.

Народные приметы на 4 июля