Почему кошка игнорирует лоток: 4 причины

Если ваша кошка не ходит в лоток, это может стать серьезной проблемой, омрачающей жизнь. Как бы вы ни любили вашего питомца, такое поведение может существенно испортить отношения между вами.

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Однако чаще всего кошки игнорируют лоток не просто так. Существует ряд причин, из-за которых животные начинают справлять нужду в неположенных местах.

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Подробнее об этих причинах – в материале "Рамблера".

Неправильное местоположение лотка

Возможно, ваш лоток находится в неподходящем месте, которое не устраивает кошку. Помните о том, что лоток должен быть расположен в спокойном и уединенном месте – только в этом случае питомец будет чувствовать себя комфортно. Если лоток находится в шумном или оживленном месте, кошка может почувствовать дискомфорт и перестать ходить в него.

Решение: Попробуйте переместить лоток в более тихое место и посмотрите, как на это отреагирует ваш любимец.

Неудобный лоток

Убедитесь, что лоток подходит для кошки. Если лоток слишком маленький или глубокий, кошка может также испытывать дискомфорт. Как следствие, питомец откажется ходить в туалет и начнет выбирать для естественных нужд другие места.

Решение: Выберите лоток подходящего размера, учитывая пропорции вашей кошки. Также следует убедиться, что вы используете подходящий вид наполнителя для лотка.

Нехватка чистоты

Кошки очень чистоплотные животные, поэтому чистота – залог их комфорта. Если лоток грязный или его давно не убирали, кошка будет отказываться ходить в него и попробует найти другие места для своих нужд.

Решение: Регулярно опустошайте лоток, убирая отходы и меняя наполнитель. Кроме того, рекомендуется ежедневно мыть лоток с использованием деликатных моющих средств без ароматизаторов.

Проблемы со здоровьем

В редких случаях кошки могут не ходить в лоток из-за проблем со здоровьем. Болевые ощущения при мочеиспускании, инфекции мочевыводящих путей или проблемы с мочеполовой системой могут быть причиной данного поведения.