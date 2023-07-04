Почему кошка игнорирует лоток: 4 причины
Если ваша кошка не ходит в лоток, это может стать серьезной проблемой, омрачающей жизнь. Как бы вы ни любили вашего питомца, такое поведение может существенно испортить отношения между вами.
Однако чаще всего кошки игнорируют лоток не просто так. Существует ряд причин, из-за которых животные начинают справлять нужду в неположенных местах.
Подробнее об этих причинах – в материале "Рамблера".
Неправильное местоположение лотка
Возможно, ваш лоток находится в неподходящем месте, которое не устраивает кошку. Помните о том, что лоток должен быть расположен в спокойном и уединенном месте – только в этом случае питомец будет чувствовать себя комфортно. Если лоток находится в шумном или оживленном месте, кошка может почувствовать дискомфорт и перестать ходить в него.
Решение: Попробуйте переместить лоток в более тихое место и посмотрите, как на это отреагирует ваш любимец.
Неудобный лоток
Убедитесь, что лоток подходит для кошки. Если лоток слишком маленький или глубокий, кошка может также испытывать дискомфорт. Как следствие, питомец откажется ходить в туалет и начнет выбирать для естественных нужд другие места.
Решение: Выберите лоток подходящего размера, учитывая пропорции вашей кошки. Также следует убедиться, что вы используете подходящий вид наполнителя для лотка.
Нехватка чистоты
Кошки очень чистоплотные животные, поэтому чистота – залог их комфорта. Если лоток грязный или его давно не убирали, кошка будет отказываться ходить в него и попробует найти другие места для своих нужд.
Решение: Регулярно опустошайте лоток, убирая отходы и меняя наполнитель. Кроме того, рекомендуется ежедневно мыть лоток с использованием деликатных моющих средств без ароматизаторов.
Проблемы со здоровьем
В редких случаях кошки могут не ходить в лоток из-за проблем со здоровьем. Болевые ощущения при мочеиспускании, инфекции мочевыводящих путей или проблемы с мочеполовой системой могут быть причиной данного поведения.
Решение: Если вы сделали все для того, чтобы кошке было комфортно справлять нужду, но она продолжает делать это в неположенных местах, обратитесь к ветеринару. Не исключено, что ваш питомец страдает от проблем со здоровьем.