Как моряк 137 дней пробыл в океане в педальной лодке и чудом был спасен

24 июня турецкие моряки на борту частного нефтяного танкера спасли француза, пропавшего некоторое время назад у побережья Атлантического океана. Французский моряк был в открытом море в течении 137 дней - "Рамблер" расскажет подробнее об удивительном спасении.

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60-летний французский моряк Дидье Бовар выехал из Парижа на велосипеде и добрался до Лиссабона за 18 дней. Затем он месяц ехал до Канарских островов. Оттуда он отправился в плаванье на борту изготовленной на заказ педальной лодки длиной в 6 метров. На этой самой педальной лодке без двигателя Бовар планировал переплыть Атлантику. В путь он отправился благодаря поддержке спонсоров, а при себе имел спутниковый телефон.

Соцсети

В течение 137 дней Бовар был один в своей педальной лодочке в Атлантическом океане. Спустя месяцы плавания у берегов Пуэрто-Рико лодка Дидье терпела бедствие.

Береговая охрана США зафиксировала ситуацию и передала информацию турецкому судну, которое находилось ближе всех к лодке француза:

«Катер терпит бедствие, дрейфует в 200 морских милях к северу от Пуэрто-Рико, не может двигаться и приближается шторм. Если он попадет в шторм, его невозможно будет спасти. Вы ближайший корабль, и мы просим вас, чтобы вы его спасли».

По словам капитана Некати Догана, команда корабля немедленно инициировала необходимые и немедленно отправилась к месту. Через четыре часа поисков они увидели зеркальный отблеск и направились к нему. С помощью троса они смогли вытащить француза и саму лодку на борт.

«Мужчина выглядел очень усталым и истощенным. Сначала он попросил газировку, затем сказал «нет силы» или что-то в этом роде и попросил что-нибудь сладкое.

Поэтому мы немедленно дали ему воды и шоколада, чтобы восполнить его энергию, и проверили его давление... », — рассказал Доган.