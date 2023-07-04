Как коты стали служить Российской империи

Сейчас коты в Эрмитаже стали национальной достопримечательностью. Это — кошки, которые официально содержатся на территории Зимнего дворца. Они ловят мышей и крыс, а сами стали популярнее, чем многие картины музея.

О том, как коты появились в Эрмитаже и заступили на службу Российской империи, — в материале “Рамблера”.

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Первым, кто взял на службу кота, был Петр I. Он поселил в деревянном Зимнем дворце Василия. По одним данным Василий был выходцем из Голландии. По другим, царь выкупил его у купца из голландии, который торговал на Вологодчине. Тогда же Петр I издал указ, где распорядился о том, что в каждом амбаре должен быть кот, который будет охранять его от крыс и мышей.

После Петра страсть к котам начала испытывать и Елизавета Петровна, несмотря на то, что другие правители гораздо меньше внимания уделяли пушистым обитателям Зимнего дворца. До нее дошли слухи о котах из Казани, которые прославились своим искусством ловли мышей. В связи с этим она издала указ о пересылке котов из Казани в Петербург.

“Сыскать в Казани здешних пород кладеных самых лучших и больших тридцать котов, удобных для ловления мышей, и прислать в Петербург. Если у кого есть такие коты, чтоб донести под опасением, в противном случае, штрафа”

Из Казани привезли 300 котов, столько же лейб-гвардейцев помогали Елизавете Петровне, когда та входила на престол. С тех пор коты стали постоянными служителями дворца и жили вместе с царской семьей.

Когда возвели новый Зимний дворец, котов перевезли туда, и они прижились уже в новом месте. Екатерина II не была любительницей котов, но оставила их в Эрмитаже, придав им особый статус. Они стали охранниками картинных галерей и разделялись на комнатных и надворных. Больше всего императрица любила породу русская голубая. Когда Екатерина путешествовала по России и приехала в Казань, ей рассказали о качествах казанских котов. Восхитившись, она взяла еще 30 питомцев во дворец.