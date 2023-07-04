Иван Купала 2023: дата, обряды и гадания, история праздника

День Ивана Купалы – один из самых известных народных праздников в России. Несмотря на то, что история праздника корнями уходит в глубокое прошлое, по сей день во многих регионах России этот день отмечают с размахом, соблюдая традиции и обряды. Традиционно день Ивана Купалы приходится на 7 июля, но отмечать праздник начинают еще накануне – вечером 6 июля. Подробнее об истории праздника и традициях на Ивана Купалу читайте в материале «Рамблера».

© ru.123rf.com

Иван Купала: история праздника

Видео дня

День Ивана Купалы изначально был языческим праздником, но даже после принятия христианства он остался в народе, и люди продолжали его праздновать. Праздник также принято называть Купалой, Ивановым днем и Иванщиной.

Поначалу праздник был приурочен к летнему солнцестоянию, которое всегда отмечается в конце июня. В день летнего солнцестояния самый длинный световой день и самая короткая ночь. Считается, что именно с этого момента начинается астрономическое лето.

Некоторые убеждены, что название Купала произошло от слова «купаться», потому что на Ивана Купалу традиционно было принято проводить обряд очищения и омовения. Люди купались в водоемах, чтобы избавиться от болезней.

Существует также версия, которая гласит, что праздник назвали в честь «бога полевых цветов и плодов Купалы.

При этом имя Иван появилось в названии празднества после крещения Руси, когда было решено избавиться от всего языческого. Тогда праздник Купалы наши предки заменили праздником Рождения Иоанна (Ивана) Крестителя — пророка, предсказавшего пришествие Мессии и крестившего Спасителя в водах реки Иордан. При этом в народе языческий и христианский праздники «соединились», и люди стали именовать его днем Ивана Купалы.

Что любопытно, день Ивана Купалы отмечают не только в России, но и в других странах. В том числе в Италии, Испании и в Финляндии.

Что гласит легенда

Происхождение праздника нередко связывают с легендой о Купале и Костроме – родных брате и сестре, которые долгое время не знали о своем родстве. Как-то раз Кострома потеряла венок, который вскоре Купала нашел в реке и вернул ей. Молодые люди влюбились друг в друга и решили сыграть свадьбу. Лишь на торжестве родители невесты осознали, что ее жених – их сын, который пропал много лет назад. В отчаянии возлюбленные бросились в реку, где Кострома стала русалкой, а Купала погиб.

Обычаи и традиции на Ивана Купалу

Наши прародители были уверены, что в ночь на Ивана Купалу вода, огонь, цветы и травы приобретают магические свойства. Считалось, что они могут очищать от грехов и исцелять людей. Вот почему большинство обрядов и традиций были связаны с ними.

Одна из главных традиций состояла в прыжках через костер. Зачастую через огонь прыгали молодые люди, чтобы продемонстрировать свою прыть. На Руси считалось, что один такой прыжок способен уберечь человека от порчи и сглаза, сделать его здоровее, счастливее и удачливее. Девушки верили, что, перепрыгнув через костер, они станут красивее и привлекательнее.

Нередко через костер прыгали пары. Наши предки верили: если молодые люди возьмутся за руки и беспрепятственно перепрыгнут через костер, значит, их союз будет крепким и долгим.

Другая традиция, которую непременно соблюдали в день Ивана Купалы – массовые купания. Считалось, что в самую короткую ночь в году нечисть покидает все реки и озера. А днем люди нередко обливали друг друга грязной водой. Предки верили: чем чаще человек будет купаться в день Ивана Купалы, тем чище будет его душа. Кроме того, люди часто купались на заре – считалось, что такое купание обладает целебной силой.

ru.123rf.com

День Ивана Купалы также принято называть «травником»: считается, что на Купалу травы и коренья приобретают целебную силу. С этого дня люди могли ломать прутья березы для изготовления банных веников. Веники, которые были срезаны ранее, считались непригодными для здоровья.

Приметы на Ивана Купалу

С днем Ивана Купалы связано огромное множество примет, ко многим из которых люди обращаются по сей день.

• если между двух костров в ночь на Ивана Купалу провести скот, весь год животные не будут болеть;

• если женщина умоется утренней росой – она сохранит привлекательность, если мужчина – силу и выносливость;

• небо чистое и звездное – осенью грибы уродятся;

• слышно, как кукушка кукует – будет холодная осень;

• гроза на Ивана Купалу – орехов в этом году не будет;