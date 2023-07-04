Почему Дали никогда не оплачивал счета в ресторанах

Испанский художник, скульптор, писатель Сальвадор Дали известен не только своим талантом и великими творениями, но и экспрессивностью, загадочностью, индивидуальностью. Неудивительно, что о такой харизматичной личности до сих пор ходят самые разные слухи и истории. Некоторые из них веселят, другие – шокируют, а третьи, помимо прочего, могут и научить полезному.

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Например, считается, что несмотря на свой колоссальный успех и достаток творец был экономным человеком. По этой причине он придумал одну хитрость и успешно пользовался ею при посещении ресторанов. Подробности – в материале "Рамблера".

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Сальвадор Дали любил весело проводить время со своими друзьями и коллегами. Щедрый художник мог наслаждаться самыми разными блюдами и угощать ими своих любимых товарищей. Когда же посиделки близились к концу, и официант приносил Сальвадору счет, последний оплачивал его таким образом, что это никоим образом не отражалась на его финансах.

Неординарная личность не могла не отличиться и в столь обыденной ситуации. Испанский живописец, как полагается, выписывал чек на оплату всех блюд и напитков, а после этого… переворачивал его и расписывался. Например, Сальвадор мог выразить благодарность владельцу ресторана за обслуживание, вкуснейшие деликатесы и приятную атмосферу заведения. Но как же эти действия помогали испанцу экономить?

Дали рассчитывал, что рестораторы предпочтут сохранить чек с приятными пожеланиями от знаменитой персоны, нежели обналичить его. Это было вполне обоснованно, ведь за маленькую бумажку по прошествии лет можно было действительно выручить приличную сумму средств. Подпись Сальвадора таким образом становилась своеобразной инвестицией.