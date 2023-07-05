В каких странах существуют матчества

В России традиционно детям принято давать отчества. Существует два закона, регулирующих данный вопрос. Статья 58 Семейного кодекса гласит, что ребенку дается отчество по имени отца, если иное не предусмотрено национальными обычаями или законами субъектов РФ. При этом статья 58 федерального закона «Об актах гражданского состояния» говорит о том, что после 14 лет подросток может поменять отчество на любое другое по желанию.

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Официального запрета на матчество или матроним в России нет, но на практике в загсах регистрируют только отчества, образованные от мужского имени. Между тем во многих других странах матчество является нормой. Не так давно в Кыргызстане официально разрешили достигшим совершеннолетия гражданам использовать матчество наряду с отчеством.

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Подробнее о других странах, где матронимы не вызывают недоумения – в материале "Рамблера".

Исландия

Население Исландии составляет чуть больше 370 тысяч человек. Вот почему в этой стране редко можно встретить человека с фамилией – как правило, фамилии есть только у иностранцев. Чаще всего исландцы получают отчество или матчество, если ребенок был рожден вне брака. Матчество по аналогии с отчеством здесь образуется от имени матери к которому добавляется приставка "-сон" (сын) или "–доттир" (дочь).

Индонезия

Несмотря на то, что Индонезия является мусульманской страной, где традиционно мужчина является главой семьи, здесь также принято присваивать детям матчество. В качестве среднего имени новорожденный в Индонезии получает девичью фамилию матери.

Испания

Полные имена испанцев, как правило, довольно длинные и громоздкие. Дело в том, что здесь детям принято давать составные имена. Первую фамилию ребенок получает от отца, вторую от матери. Ранее фамилия папы обязательно должна была стоять первой в документах, но сейчас правила изменились, и порядок семья может выбрать любой.

Кыргызстан

В Кыргызстане матчество узаконили совсем недавно. Активистка Алтын Капалова несколько лет судилась с госорганами страны, чтобы в Кыргызстане появилась возможность присваивать ребенку матчество. В конце концов, судебная коллегия Конституционного суда Кыргызстана признала необходимость разработки института матронима/матчества для детей, достигших 16 лет.