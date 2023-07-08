Как самоубийца случайно выжил и излечился от фобии

Про психическое здоровье и нездоровье ходит немало шуток, но придумывают их те, кто никогда не сталкивался с ментальными болезнями. На самом деле многие из них нередко доводят до самоубийства. Но иногда случается чудо и у трагедии оказывается счастливый конец.

© Кадр из фильма "Авиатор"

"Рамблер" рассказывает невероятную историю о мальчике, который выстрелил себе в висок и спас себя таким образом.

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Это история, на днях облетевшая российский интернет, произошла в 1988 году. О ней даже писало издание The New York Times.

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Молодой человек до 19 лет страдал из-за параноидального синдрома и крайней формы микробофобии. Яркий пример - главный герой из фильма "Авиатор", где блестяще сыграл Леонардо Ди Каприо.

Единственный выход, который нашел для себя молодой человек, - самоубийство. Он решил выстрелить в голову. Но получилось так, что пуля прошла на вылет, не задев жизненно важные участки мозга. Пострадал лишь тот самый участок мозга, который отвечал за фобию. Молодой человек вылечился и вернулся к полноценной жизни без навязчивых страхов и отклонений.

Что такое микробофобия

Микробофобия - это патологический страх или боязнь микробов, грязи или инфекций. Люди, страдающие этим заболеванием, могут испытывать сильное беспокойство и тревогу при мысли о контакте с микробами или грязью. Они могут избегать общественных мест, не желать прикасаться к поверхностям или людям, постоянно мыть руки или принимать другие меры для предотвращения заражения. Болезнь может существенно влиять на качество жизни и требует профессиональной помощи для лечения.

Как лечат микробофобию

Лечение данного заболевания может включать следующие методы:

Психотерапия. Консультации у психотерапевта или психолога помогут разобраться в корнях и причинах страха, а также разработать стратегии и методы управления им.

Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ). Данная методика помогает изменить негативные мысли и поведение, связанные с микробофобией. Постепенно человек осваивает новые способы мышления и реагирования на ситуации, связанные с микробами.

Экспозиционная терапия основана на постепенном и контролируемом воздействии на фобический стимул. В случае с микробофобией, это может быть постепенное увеличение контакта с поверхностями, предположительно загрязненными микробами.

Фармакотерапия. В некоторых случаях могут быть назначены препараты для снятия симптомов тревожности и паники. Однако решение принимает врач.