В этой оптической иллюзии четыре человека, но вы их не увидите
Интернет любит хорошие оптические иллюзии. Пользователям нравится искать объекты, разглядывать круги, спорить о цветах на картинке — иногда мы очень по разному воспринимаем видимое и просто не замечаем то, что очевидно другим.
Как выяснил "Рамблер", на этот раз в соцсетях вирусной стала фотография, на которой изображены руки с бутылками.
Дебаты начались, когда @JenMsft опубликовала в Твиттере изображение четырех бутылок, чокающихся во время отдыха на природе.
Но сразу мы видим только только три руки. Мозг просто игнорирует четвертую руку, но на самом деле она есть.
Автор твита прокомментировала: «Мой мозг отказывается верить, что на этой фотографии 4 человека».
Если вы тоже не видите четвертого человека, посмотрите на фото еще раз. «Отсутствующая» четвертая рука кажется замаскированной, поскольку куртка этого человека своим принтом напоминает каменную дорогу, которая видна на правой части картинки. Причем манжет куртки заканчивается именно в том месте, где начинает тело другого человека, поэтому рукц мы просто не замечаем.