Феррари вместо гроба и месть жене: 5 самых странных завещаний

В то время как одни люди составляют завещание, стараясь грамотно распределить наследство между близкими людьми, другие предпочитают эпатировать общественность даже после своей смерти.

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История знает немало странных и даже пугающих завещаний, написанных как знаменитостями, так и обычными людьми.

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Подробнее о самых необычных завещаниях, которые вызывают недоумение – в материале "Рамблера".

Месть жене

Британец Сэмюэль Братт полжизни страдал из-за того, что жена категорически запрещала ему курить в доме. Братт ушел из жизни в 1960 году и оставил супруге баснословное по тем временам состояние – 330 тысяч фунтов стерлингов. Однако чтобы воспользоваться им, женщина должна была соблюдать одно условие: ежедневно выкуривать по пять сигар любимого сорта покойного мужа.

Завещание богу

Набожная жительница США решила завещать все свое состояние богу. По законам штата оснований для отмены такого необычного завещания не было, поэтому шерифу поручили отыскать бенефициара. Полицейскому не удалось найти бога, поэтому он обратился к суду с докладом, в котором заявил:

"После повсеместных и тщательных изысканий мы не смогли обнаружить бога на территории этого округа".

Череп в театре

Хуан Потомаки из Аргентины был страстным фанатом театра. В 1955 году он завещал свое состояние в 200 тысяч песо театру Буэнос-Айреса, но с одним условием. После своей смерти Потомаки мечтал выступить на сцене театра, причем не в проходном, а в великом спектакле. И его желание было исполнено: Хуан по сей день "играет" в "Гамлете" в роли черепа бедного Йорика.

Похороны в авто

В своем завещании звезда калифорнийского высшего общества Сандра Уэст попросила похоронить ее в шелковом халате за рулем любимого Ferrari. При этом душеприказчик должен был проконтролировать, чтобы кресло было отодвинуто для максимального комфорта покойной. Могилу также было решено залить бетоном, чтобы вандалы не угнали автомобиль.

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