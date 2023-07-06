5 общепринятых законов, которые может нарушать королевская семья

Ни для кого не секрет, что у королевской семьи Великобритании есть множество привилегий.

Но мало кто знает о том, что члены королевской семьи могут нарушать многие общепринятые законы без последствий.

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При этом все остальные граждане Соединенного Королевства за эти правонарушения могли бы серьезно поплатиться.

Подробнее о законах, которые могут игнорировать королевские особы – в материале "Рамблера".

Наличие паспорта

Все паспорта в Великобритании выдаются от имени правящего монарха. Именно поэтому королю Карлу III паспорт больше не нужен – даже без него он может беспрепятственно перемещаться по всему миру. Однако всем остальным членам королевской семьи паспорта необходимы.

Наличие водительских прав для управления автомобилем

Королева Елизавета II управляла автомобилем даже будучи в преклонном возрасте. При этом у нее никогда не было водительского удостоверения. Более того, королеве не нужно было сдавать экзамен по вождению, а еще она могла водить машину без номерного знака. А все потому, что все водительские права и номерные знаки в Соединенном Королевстве выдаются с разрешения Ее или Его Величества.

После восхождения на престол король Карл III также может управлять машиной без прав.

Уплата налогов

За неуплату налогов обычные граждане могут понести серьезное наказание, вплоть до уголовной ответственности. Однако королевские особы фактически освобождены от уплаты налогов. Монарх может и вовсе не платить налоги, а остальные члены королевской семьи освобождаются от уплаты части налогов.

Опека над внуками

Если обычные бабушки и дедушки должны обращаться в суд, чтобы получить опеку над внуками, то монархи в Великобритании автоматически имеют право опеки над всеми потомками и несовершеннолетними внуками. Так, король Карл III является опекуном своих внуков – трех детей принца Уильяма, а также двух детей принца Гарри.

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